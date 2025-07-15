Beyonce'nin dört gecelik konser turnesi için gittiği Atalanta'da arabasından valizi çalındı. İçerisinde ise henüz yayınlanmamış beş adet müzik dosyası ve 5 adet disk olduğu öğrenildi.

ABD'li şarkıcı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, otoparkta bulunan aracından yayınlanmamış müzikleri ve konser planlarını içeren bilgisayar diskinin çalındığını duyurmuştu. Hırsızlık skandalı sonrası polisten de açıklama geldi.

KONSERİNE SAATLER VALİZİ ÇALINDI

Polisin yayınladığı raporda, pop ikonunun Cowboy Carter Turnesi'nin Atlanta ayağını başlatmasından iki gün önce, 8 Temmuz tarihinde koreografisinin bir dansçının kullandığı arabadan çalındığını açıkladı.

DANSÇISININ DA İFADESİ ALINDI

Yaşanılan olaydan sonra, Beyonce'nin 37 yaşındaki dansçısı Christopher Grant'ın da ifadesi alındı. Grant ifadesinde, arabaya döndüğünde arka camının kırılmış olduğunu ve bagajların çalındığını söyledi.

YAYINLANMAMIŞ ŞARKILARI ÇALINDI

Çalınan valizde, yayınlanmamış müzikler, gösteri için çekim planları ve geçmiş-gelecek şarkı listesinin olduğu raporlandı. Ayrıca, valizde bir Apple MacBook, kulaklık ve birkaç lüks giyim eşyası da kayıp.

ŞÜPHELİ HALA FİRARDA

Atalanta Polisi, MacBook ve kulaklıkların yerinin tespit edildiği bölgeyi araştırdı ancak raporda herhangi bir eşyanın bulunduğuna dair bilgiye ver vermedi. Polisin internet üzerinden yaptığı açıklamada, ismi belirtilmeyen bir şüphelinin tutuklanmasına dair emir çıkarıldığı ancak şüphelinin hala firarda olduğu bildirildi.

Atlanta Polisi, internet üzerinden yaptığı açıklamada, ismi açıklanmayan bir şüphelinin tutuklanması için emir çıkarıldığını ancak şüphelinin hala firarda olduğunu bildirdi.