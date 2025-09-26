Ünlü rock sanatçısı Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilik kararıyla iptal edildiğini duyurmuştu.

Cepkin, Diyarbakır Valisi'nin kendisini arayarak organizasyon ile ilgili eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz verdiğini bildirdi.

Hayko Cepkin dün yaptığı paylaşımın ardından yeni bir paylaşım yaparak, "Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler. Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin başına" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Hayko Cepkin Anadolu turu kapsamında yapacakları Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin iptal edildiğine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlamıştı.

Ünlü rock müzik sanatçısı yaptığı paylaşımda, "Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim" demişti.