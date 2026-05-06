ABD merkezli gıda firması Del Monte’nin "Chapter 11" kapsamında iflas koruma başvurusunda bulunması, California’daki şeftali üretim sahalarında krize yol açtı.

Şirketin nisan ayında Modesto ve Hughson’daki tesislerini kalıcı olarak kapatmasıyla birlikte, üreticilerle yapılan 20 yıllık alım sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedildi. Bu durumun, bölge çiftçisi için yaklaşık 550 milyon dolarlık bir gelir kaybı riski oluşturduğu belirtiliyor.

Yaşanan mağduriyetin ardından California Tarım Bakanlığı, üreticilerin üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla destek paketi açıkladı. Yapılan planlamaya göre:

-3 bin dönümlük alanda bulunan yaklaşık 420 bin şeftali ağacı sökülecek.

-Bakanlık, arazilerin temizlenmesi ve söküm işlemleri için çiftçilere 9 milyon dolara kadar finansman desteği sağlayacak.

-Bu destekle, üreticinin yaklaşık 30 milyon dolarlık ek zarardan korunması hedefleniyor.

50 BİN TON ŞEFTALİ İMHA EDİLECEK

Del Monte’nin meyve konservesi birimini satın alan Pacific Coast Producers şirketi, mevcut üreticilerin bir kısmıyla yeni anlaşmalar sağladı. Şirket, yaklaşık 24 bin tonluk ürün için sözleşme teklif etse de toplam hasadın önemli bir kısmı açıkta kaldı.

Pazar bulunamayan yaklaşık 50 bin ton şeftalinin alıcısız kalması nedeniyle imha edileceği açıklandı. Sektör temsilcileri, tesis kapanışları ve iptal edilen sözleşmelerin bölgedeki tarımsal ekonomi üzerinde uzun vadeli etkileri olacağını öngörüyor.