İstanbul Zeytinburnu'nda, üzerinde Çin Konsolosluğu ibaresi bulunan paketin patlamasına ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Çinli iş insanı J.H. ile çevredeki bazı kişilerin yaralandığı saldırı nedeniyle yargılanan Muhammet Kartal, toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dört ay süren yargılamanın sonunda heyet, Kartal'a tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay, patlayıcı ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Davada yargılanan diğer iki sanık hakkında ise beraat kararı çıktı.

PAKET RESEPSİYONDA AÇILIRKEN PATLADI

Kuryeyle J.H.'ye getirilen, üzerinde Çin Konsolosluğu ibaresi bulunan paket, sitenin resepsiyonunda açılırken patladı. Patlamada J.H. ve çevredeki bazı kişiler yaralandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay yerindeki incelemelerde havai fişek kalıntıları, pil blokları, kablo ve tetikleyici düzeneğe ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi. J.H.'nin adli muayene raporunda da vücudunda çok sayıda yaralanma tespit edildiği kaydedildi.

İŞ İLİŞKİSİYLE BAŞLAYAN ANLAŞMAZLIK

İddianamede ifadesine yer verilen J.H., Kartal'la bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ve kendisine yaklaşık 190 bin dolar değerinde inşaat işi verdiğini anlattı. Kartal'ın işleri tamamlamadığını, ek para istediğini ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

J.H., malzemelerin zamlandığı gerekçesiyle istenen 130 bin doları da verdiğini ancak Kartal'ın işlerin yüzde 60'ını tamamladıktan sonra yeniden ortadan kaybolduğunu söyledi. Yapılan hesaplamada 20 bin dolar fazla ödeme yaptığının belirlendiğini, Kartal'ın bu parayı teslim etmek için kendisini farklı adreslere çağırdığını ancak şüphelenerek gitmediğini anlattı.

J.H., daha sonra bilinmeyen bir numaradan arandığını ve 100 bin dolar vermemesi halinde tehdit edildiğini de ifade etti.

DÜZENEĞİ HAZIRLADIĞINI ANLATTI

Kartal ise ifadesinde, J.H. ile Şubat 2024'te demir doğrama ve alüminyum işleri için çalışmaya başladıklarını söyledi. Ödemeler nedeniyle anlaşmazlık yaşadıklarını savunan Kartal, bir çekin ödenmesi için tefeciden borç aldığını, karşılığında kendisine verileceği söylenen dairenin devrinin yapılmadığını ileri sürdü.

J.H.'den alacağını korkutarak almak istediğini söyleyen Kartal, patlayıcı düzeneği 18 Kasım 2025'te iş yerinde, kimsenin yardımı olmadan hazırladığını anlattı. Öldürme veya yaralama amacı bulunmadığını savundu.

Kartal, yanında çalışan Arjin Aşan'dan hat ve telefon almasını istediğini ancak paketten söz etmediğini belirtti. Bu hat ve telefonla kurye siparişi oluşturduğunu, hazırladığı paketi Fatih'te bir kuryeye verdiğini ve içeriğini kuryeye açıklamadığını söyledi.

RAPORDA ÖLDÜRÜCÜ NİTELİĞİ VURGULANDI

Paketi taşıyan kurye E.C. de ifadesinde, mobil uygulama üzerinden boş zamanlarında kuryelik yaptığını anlattı. Paketi Fatih'teki açık otoparkta, yüzü cerrahi maskeyle kısmen kapalı bir erkekten 300 lira kurye ücreti karşılığında aldığını söyledi.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünün raporunda, düzeneğin canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı; cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özellikte olduğu belirtildi. Savcılık, iddianamede Kartal'ın saldırıyı önceden planlayarak gerçekleştirdiğini değerlendirdi.