Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, otomobillerin motor ve akü sistemlerini zorlayabiliyor. Özellikle dondurucu soğuklarda aracı yanlış şekilde çalıştırmak, zamanla ciddi arızalara ve yüksek tamir masraflarına yol açabiliyor. İspanyol otomobil ustası Juan José Ebenezer, kış aylarında sürücülerin motoru çalıştırmadan önce dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Usta, dizel ve benzinli araçlarda farklı işlemlerin uygulanması gerektiğini belirtirken motor çalıştıktan sonra hemen yola çıkılmaması konusunda da uyardı.

Soğuk havalarda otomobili çalıştırmak daha zordur

Dondurucu soğuklarda otomobilin motorunu çalıştırmak her zamankinden daha zor hale gelebiliyor. Sürücüler kontağı çevirdiğinde motor geç çalışabiliyor, düzensiz sesler çıkarabiliyor veya hiç tepki vermeyebiliyor.

Bunun temel nedenlerinden biri düşük sıcaklıkların akü ve motor yağı üzerindeki etkisi. Soğuk havada akünün performansı düşerken motor yağının akışkanlığı da azalıyor. Bu durum, ilk çalıştırma sırasında motorun daha fazla zorlanmasına neden olabiliyor.

Otomobil ustası Juan José Ebenezer, kış aylarında araç çalıştırılırken motor türüne göre hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü dizel ve benzinli motorların soğuk havadaki çalışma prensipleri birbirinden farklı.

Dizel araçlarda 30 saniyelik bekleme neden önemli?

Dizel motorlarda soğuk havalarda ön ısıtma sistemi önemli bir görev üstleniyor. Bu sistemde bulunan kızdırma bujileri, yanma odasındaki havayı ısıtarak yakıtın daha kolay tutuşmasına yardımcı oluyor.

Bu nedenle özellikle dondurucu soğuklarda kızdırma işleminin tamamlanmasını beklemek gerekiyor. İşlem tamamlanmadan motoru çalıştırmaya çalışmak, ilk çalıştırmayı zorlaştırabiliyor ve motorun düzensiz çalışmasına neden olabiliyor.

Usta Ebenezer, sürücülerin kontağı açtıktan sonra yaklaşık 20-30 saniye beklemesini öneriyor. Böylece motor çalıştırılmadan önce ön ısıtma sistemine gerekli süre tanınmış oluyor.

Eski model dizel araçlarda bu işlemi tekrarlayın

Eski nesil dizel otomobillerde ön ısıtma süresi yeni modellere göre farklılık gösterebiliyor. Bu araçlarda sürücülerin kızdırma bujilerine özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Ebenezer'in önerisine göre sürücüler önce kontağı açmalı ve kızdırma bujilerinin çalışması için birkaç saniye beklemeli. Ardından kontağı kapatıp aynı işlemi birkaç kez tekrarlamalı. Bu yöntemle yanma odasının daha iyi ısınması hedefleniyor.

Soğuk havalarda akünün de daha fazla zorlandığını hatırlatan usta, motorun çalıştırılması sırasında acele edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Motor çalıştıktan sonra hemen yola çıkmayın

Sürücülerin kış aylarında yaptığı hatalardan biri de motor çalışır çalışmaz hareket etmek. Motorun çalışması, tüm parçaların ideal çalışma koşullarına ulaştığı anlamına gelmiyor.

Ebenezer, motor çalıştıktan sonra yola çıkmadan önce 1-2 dakika beklenmesini öneriyor. Bu sürede motor yağının dolaşımının sağlanması ve motorun çalışma düzeninin dengelenmesi amaçlanıyor.

Ustaya göre motor yeterince hazırlanmadan ani şekilde yola çıkmak, özellikle soğuk havalarda mekanik parçaların gereksiz yere zorlanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle sürücülerin ilk çalıştırmanın ardından acele etmemesi önem taşıyor.

Benzinli araçlarda nasıl hareket edilmeli?

Benzinli otomobillerde soğuk havada çalıştırma işlemi dizel araçlara göre daha basit. Çünkü benzinli motorlarda dizel araçlardaki gibi kızdırma bujileriyle çalışan bir ön ısıtma sistemi bulunmuyor.

Ebenezer, benzinli araçlarda kontağın çevrilerek motorun çalıştırılabileceğini belirtiyor. Ancak bu araçlarda da motor çalıştıktan sonra hemen hareket edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Usta, benzinli otomobillerde de yola çıkmadan önce 1-2 dakika beklenmesini tavsiye ediyor. Bu sürede motor yağının sistem içerisinde dolaşması ve parçaların yeterli şekilde yağlanması hedefleniyor.

Otomobil hiç çalışmıyorsa ne yapılmalı?

Dondurucu soğuklarda bazı otomobiller, tüm denemelere rağmen çalışmayabiliyor. Böyle durumlarda motoru zorlayarak tekrar tekrar çalıştırmaya çalışmak yerine sorunun kaynağını belirlemek gerekiyor.

Usta Ebenezer, bu tür durumlarda motorun çalışmasına yardımcı olmak için özel olarak üretilen ilk çalıştırma spreylerinin kullanılabildiğini belirtiyor. Bu ürünler, hava emiş sistemine uygulanarak motorun çalışmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda bu spreylerin kalıcı bir çözüm olmadığına dikkat çekiliyor. Yanlış veya bilinçsiz kullanım motor açısından risk oluşturabileceğinden, üretici talimatlarına uyulması ve gerektiğinde uzman desteği alınması gerekiyor.