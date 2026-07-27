Cengiz Karagöz

Kanal İstanbul güzergahındaki çelişki her geçen gün büyüyor. Bir yanda ‘İçme suyu havzasıdır, yapılaşmaya izin verilmez’ tabelalarının yer aldığı bölgede diğer yanda ise peş peşe yükselen yüzlerce konut inşaatı devam ediyor. Uzmanların tüm uyarılarına ve yıllardır süren tartışmalara rağmen iktidar, İstanbul’un en önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı çevresindeki inşaatları durdurmadı.

SÖZCÜ’nün bölgede yaptığı inceleme, tartışmaların odağındaki projede gelinen noktayı gözler önüne serdi. Kanal İstanbul’un en kritik yapılarından biri olan asma köprüde çalışmaların son aşamaya ulaştığı görülürken bağlantı yollarındaki inşaatın ise hızla devam ettiği gözlemlendi.

8 MİLYAR LİRALIK YOL

Bölgede bazı vatandaşlar tarım faaliyetlerini sürdürmeye çalışsa da geniş alanlar artık şantiyeler, iş makineleri ve toplu konutlarla çevrili durumda. Güzergah boyunca yükselen toplu konutlarda kaba inşaatların büyük ölçüde tamamlandığı görüldü. İçme suyu havzasının hemen yanı başında bloklar yükselirken hafriyat kamyonlarının da gün boyu aralıksız çalıştığı belirlendi. Kanal İstanbul bağlantıları kapsamında yürütülen 45 kilometrelik otoyol projesinde ise 8 farklı seviyeli kavşak, 7 viyadük ve bir köprü inşa ediliyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle yaklaşık 8 milyar lira bedelle Rönesans’a ihale edilen projede şirket, internet sitesinde “En gelişmiş teknolojiye sahip ücret toplama sistemlerinin kullanıldığı projede araçların gişelerden hızlı geçişi sağlanacak” ifadelerine yer verdi.

Ayçiçeği tarlalarının yakınında köprüler yükseliyor.

Rant planına karşı 9 ayrı dava!

Bölgede yapılaşmaya karşı 9 ayrı dava devam ederken öne çıkan davalar ise şunlar: “Sazlıdere Barajı’nın içme suyu kullanım oranını sıfıra indiren kararın iptali istemiyle açılan davada yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Esas davada yargılama devam ediyor. Sazlıbosna-Hacımaşlı’da ruhsat iptallerine ilişkin dava İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor. Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı kararının iptali istemiyle açılan davada yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Hukuki süreç devam ediyor. Sazlıbosna Mahallesi’ndeki yıkım kararı: TOKİ’nin açtığı davada yıkım kararı iptal edildi. İSKİ’nin istinaf başvurusu da kesin olarak reddedildi.”

İSKİ’nin uyarı tabelaları hâlâ duruyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 15 Eylül 2022 tarihli kararı ile ‘baraj’ statüsü kaldırılan İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından Sazlıdere Barajı’nın bulunduğu bölgede halen çok sayıda İSKİ tabelasında, “Dikkat! İçme suyu havzasıdır. Bu alanda hiçbir yapıya (konteyner, tiny house, karavan vb.) izin verilmemektedir” uyarısı yer alıyor. Buna rağmen havzada bugün yüzlerce konutun yükselmesi ise dikkat çekiyor.

7 ayda 80 milyar liralık sözleşme

TOKİ, 17 Mart 2025 ile 23 Ekim 2025 tarihleri arasında güzergahta 40 ayrı kamu ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihalelerin toplam sözleşme bedeli ise 80 milyar lira. Emlak Konut da 2024’te Kanal İstanbul güzergahındaki Dursunköy’de en az 28.2 milyar liralık konut ve altyapı ihalesine çıktı. TOKİ ve Emlak Konut’un ihalelerin büyük bir kısmı iktidara yakınlığıyla bilinen şirketler arasında pay edildi. Emlak Konut’un Yenişehir Evleri Arnavutköy projesinde satış hacmi 58.8 milyar liraya ulaştı.