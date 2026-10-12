Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 44 ay geçti. En büyük yarayı alan Hatay’da sorunlar çözümsüz kaldı. Bölgeye giderek sağlık emekçilerinin dertlerini dinleyen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, “Aile sağlığı merkezlerinde ağır koşullarda hizmet vermeye çalışıyoruz” diyerek sıkıntıları anlattı.

ULAŞIM DA SIKINTILI

Mehlepçi, Defne’deki Turunçlu ve Harbiye aile sağlığı merkezlerindeki duruma dikkat çekti. Mehlepçi “5 birimli merkezde yaklaşık 15-20 bin kişiye konteynerlerde sağlık hizmeti sunulmaya çalışılıyor. Tuvaleti bile olmayan bu merkezlerde çalışan sağlık emekçileri zor durumdalar. Hamile bir hemşire arkadaşımız, tuvalet ihtiyacını karşılayabilmek için neden 200 metre yürümek, üstelik araç trafiğinin olduğu yoldan geçerek başka yerlere gitmek zorunda bırakılıyor?” dedi.

‘ONLAR DA DEPREMZEDE’

Mehlepçi şunları söyledi: “Arkadaşlarımız konteynerlerde, yazın sıcaktan yanarak, kışın soğuktan donarak çalışmak zorunda bırakılıyor. Zaten tükenmiş, mutsuz ve yorgunlar. Hatay’da görev yapanların koşulları ise çok daha ağır. Onların da depremzede olduğu unutuluyor. Deprem bölgesinde çalıştıkları için adeta ayrıca cezalandırılıyorlar.”

Aile sağlığı merkezleri olumsuz fiziki koşullarda hizmet veriyor. Ne yolu var ne de hastalar için bekleme alanı.

Hekimlere tahliye baskısı

Depremzede sağlık çalışanlarının desteklenmesi gerekirken daha ağır koşullarda çalışmaya zorlandığını belirten Dr. Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı’na kalıcı ve depreme dayanıklı aile sağlığı merkezleri yapılması çağrısında bulundu. Hatay’da aile hekimlerinin, ebe ve hemşirelerin son derece güç koşullarda görev yaptığını belirten Dr. Mehlepçi şöyle dedi:

“Bu fedakâr sağlık çalışanlarına teşekkür etmek yerine, ‘Burayı boşaltın, kendinize yer bulun. Boşaltmazsanız sözleşmeniz feshedilir’ deniliyor. Defne’nin bu bölgesinde yeni bir aile sağlığı merkezi yapılmadığı gibi, aile hekimi arkadaşlarımız gece gündüz konteyner koyabilecekleri bir arsa aramak zorunda bırakılıyor. Bu mu sağlıkta örnek olduğumuzu söylediğimiz sistem?”

‘1000 ASM sözü ne oldu?’

Sağlık Bakanlığı’nın kaynak kullanımını da eleştiren Dr. Ahmet Mehlepçi, “Bakanlık bütçesi şehir hastanelerinin müteahhitlerine akarken Hatay’da aile sağlığı merkezi yapmaya gelince neden kaynak bulunamıyor?” diye sordu. Mehlepçi, kamu tarafından yapılmış, depreme dayanıklı aile sağlığı merkezlerine ihtiyaç olduğunu vurguladı. İktidara, “Depremin üzerinden neredeyse 4 yıl geçti. Öncelik deprem bölgesinde olmak üzere, insanca çalışabileceğimiz, kamu tarafından yapılmış, depreme dayanıklı, müstakil aile sağlığı merkezleri istiyoruz. Verilen 1000 ASM sözü nerede?” diye seslendi.

Cezalandırmayın destek gösterin

Dr. Mehlepçi, birkaç ay önce Harbiye Aile Sağlığı Merkezi’nin de apar topar boşaltıldığını söyledi. Dr. Ahmet Mehlepçi, “Çalışan arkadaşlarımızın ‘En azından taşınacağımız konteynerlerin altyapısı hazırlansın’ talepleri bile dinlenmedi” ifadelerini kullandı. Mehlepçi şu açıklamayı yaptı:

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ DUYUN’

“Hatay’da yaşayan insanlarımızın aşılarını, izlemlerini, kanser taramalarını, muayenelerini ve koruyucu sağlık hizmetlerini büyük bir özveriyle sağlık emekçilerinin sesini duyun. Onların mağdur edilmesini değil, desteklenmesini; cezalandırılmasını değil, hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşturulmasını istiyoruz.”