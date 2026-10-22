Hızla çoğalabilen ve saldırgan davranışlarıyla bilinen ateş karıncaları, hem doğal yaşam hem de insanlar için risk oluşturuyor. Yetkililer, tespit edilen yuvaya müdahale ederken çevrede başka kolonilerin bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.

2 KİLOMETRELİK ALAN İNCELEMEYE ALINDI

Sidney'in batısındaki Enfield Intermodal Lojistik Merkezi'nde yapılan rutin kontroller sırasında şüpheli karıncalar tespit edildi. İncelemeler sonucunda böceklerin, dünyanın en istilacı türleri arasında gösterilen kırmızı ithal ateş karıncaları (Solenopsis invicta) olduğu belirlendi.

Genetik analizler, karıncaların Avustralya'nın Queensland eyaletindeki mevcut istiladan gelmediğini, büyük olasılıkla yurt dışından bir yük konteyneriyle taşındığını ortaya koydu.

Tespit edilen yuvaya müdahale edilerek karıncalar etkisiz hale getirildi. Ancak yetkililer, yeni kolonilerin oluşmuş olabileceği ihtimaline karşı lojistik merkezinin çevresinde 500 metrelik alanda ayrıntılı kontroller başlattı. Denetimlerin gerektiğinde 2 kilometrelik alana genişletilmesi kararlaştırıldı.

ISIRIKLARI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Kırmızı ateş karıncaları, saldırgan davranışları ve acı veren sokmalarıyla biliniyor. Yaklaşık 2 ila 6 milimetre uzunluğundaki bu böcekler, soktukları bölgede yanma, kızarıklık ve şişliğe neden olabiliyor. Bazı kişilerde ise ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor.

Yetkililer, ateş karıncalarının yayılmasının tarım alanları, yerli hayvan türleri ve günlük yaşam üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Bölgede özel eğitimli arama köpekleriyle kontroller yapılırken çevredeki işletmeler ve vatandaşlar da uyarıldı. Özellikle toprak, çim, bitki ve inşaat malzemesi taşıyan işletmelerin denetimlere dahil edildiği açıklandı.