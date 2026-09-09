İstanbul Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi’nde 34 MKF 401 plakalı beton pompa aracı, inşaat alanından caddeye çıkmaya çalışan beton mikserine çarptı.
3 OTOMOBİLE ÇARPTI
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan beton pompa aracı karşı şeride geçerek 3 otomobile çarptı. Hızını alamayan araç daha sonra ağaca ve duvara çarparak durabildi.
SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton pompa aracında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kazada toplam 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar çekici ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.
Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.