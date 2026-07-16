Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Paşaköy yakınlarında saat 22.00 sıralarında seyir halinde olan İbrahim Tunçaltan idaresindeki 17 AFG 548 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ TESPİT ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, cip sürücüsü İbrahim Tunçaltan’ın kaza anında yaşamını yitirdiği belirlendi.

ARAÇTAKİ KUZU DA ÖLDÜ

Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan incelemede, cipte bulunan bir kuzunun da telef olduğu anlaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu.