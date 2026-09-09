Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde yürekleri dağlayan feci bir trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Çırak Bayırı mevkisinde yaşandı.

KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Arda Çınarlı idaresindeki 59 APY 626 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin şiddetiyle metrelerce sürüklenen genç sürücü, refüjü aşarak karşı şeride savruldu.

SERVİS MİDİBÜSÜNÜN ALTINDA KALDI

Karşı şeride savrulan Çınarlı, o sırada güzergahta ilerleyen M.N.A. yönetimindeki 59 S 1578 plakalı servis midibüsünün altında kaldı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yaşanan kazanın ardından durum derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

MİDİBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, midibüsün altında sürüklenen talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Arda Çınarlı'nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazanın ardından midibüs şoförü M.N.A.'yı gözaltına alarak olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.