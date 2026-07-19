Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl girişi yakınlarında, saat 02.00 sıralarında yaşanan kazada, Fatih K. (34) idaresindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, Bursa istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, refüje çıktıktan sonra buradaki trafik levhasına çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ İNEGÖL DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızlıca polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fatih K.'ye ilk müdahale, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince kaza mahallinde yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Hastanede müsabaka altına alınan Fatih K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yol üzerindeki incelemelerin ardından olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı.