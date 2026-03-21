Silivri Selimpaşa Limanı'nda seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki boşluğa yönelen araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıda bulunan bir restoranın duvarına çarparak zemine düştü.
ARAÇTA CAN PAZARI
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu kabin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan iki yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.
BİR YARALININ DURUMU KRİTİK
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği liman bölgesinde inceleme yaparken, aracın düştüğü noktada şans eseri restoranda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.