Gümüşhane merkezinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı; feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. KONTROLDEN ÇIKIP BARİYERE ÇARPTI Kaza, Gümüşhane merkeze bağlı Mescitli köyü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki H.B. yönetimindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki koruma bariyerine çarptı. OLAY YERİNDE CAN VERDİ Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki kazazedeleri gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan 51 yaşındaki G.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK DAHİL 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Kazada yaralanan araç sürücüsü H.B. ile otomobilde bulunan V.B. (23), H.K. (30) ve 3 yaşındaki Y.E.B., itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor. Hayatını kaybeden G.D.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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