Bursa'nın Gemlik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üstüne düştüğü kazada sürücü hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’nde seyir halinde bulunan 28 yaşındaki N.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak, sokak üzerindeki bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.