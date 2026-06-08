İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Z.A. yönetimindeki 34 NDL 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma yöneldi. Demir dubaları aşan araç, bir iş yerinin önünde bulunan İhsan Yeniat’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yeniat yere düşerken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobilin hızla kaldırıma çıkarak İhsan Yeniat’a çarptığı anlar yer aldı.

"ARKAM DÖNÜKTÜ, BİR ANDA GELDİ VURDU"

Tedavisinin ardından açıklama yapan İhsan Yeniat, kazanın sabah saatlerinde yaşandığını belirterek, “Dükkanımı açmıştım, iş yerimin önünde duruyordum. Arkam dönüktü. Bir anda gelen araç bana çarptı. Çevredeki esnaf arkadaşlar yardım etti, ambulans çağrıldı. Hastaneye götürüldüm. Olaydan sonra sürücü tarafından benimle herhangi bir iletişim kurulmadı. Bu nedenle şikayetçiyim” dedi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.