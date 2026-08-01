SpaceX'e ait bir roketin üst kademesi, Ocak 2025'te 2 özel Ay modülünü uzaya taşıdıktan sonra yörüngede kontrolsüz şekilde bırakıldı. Uzmanlara göre söz konusu roket parçasının önümüzdeki hafta Ay yüzeyine çarpması bekleniyor.

News.ro'nun Associated Press'ten aktardığı bilgilere göre, roketin Ay'a yaklaşık 8 bin 700 kilometre/saat hızla çarpacağı tahmin ediliyor. Çarpmanın, Dünya'dan da görülebilen Einstein Krateri yakınlarında gerçekleşmesi beklenirken, yaklaşık 27 metre çapında ve 5 metre derinliğinde yeni bir krater oluşturacağı öngörülüyor.

Çarpışmanın etkisiyle büyük miktarda toz ve kaya parçasının uzaya savrulacağı belirtiliyor. Bilim insanları, ortaya çıkacak toz bulutunun teleskoplarla birkaç on dakika boyunca gözlemlenebileceğini ifade ediyor.

Ay çevresindeki uzay enkazı endişesi büyüyor

Araştırmacılar, olayın Dünya için doğrudan bir tehlike oluşturmadığını vurgulasa da, Ay yörüngesinde biriken uzay enkazı sorununa dikkat çekiyor. Uzay ajansları ve özel şirketlerin Ay'da kalıcı üsler kurmayı ve yeni robotik görevler gerçekleştirmeyi planladığı bir dönemde, kontrolsüz cisimlerin oluşturduğu riskin giderek arttığı belirtiliyor.

Söz konusu roket, Amerikan şirketi Firefly Aerospace'in geliştirdiği ve tarihteki ilk tamamen başarılı özel Ay inişini gerçekleştiren Blue Ghost ile Japon şirketi ispace'in, iniş denemesi sırasında kaza yapan Ay modülünü uzaya taşımıştı.

NASA ve Güney Kore çarpışmayı takip edecek

NASA ile Güney Kore'nin Danuri uzay sondası, çarpışma öncesinde ve sonrasında bölgeyi ayrıntılı şekilde gözlemleyecek. Bilim insanları, çarpışmanın oluşturacağı krateri ve uzaya savrulan malzemenin Ay ortamındaki davranışını inceleyerek gelecekte gerçekleştirilecek insanlı Ay görevleri ile kurulması planlanan altyapılar açısından oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi hedefliyor.