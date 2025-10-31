Olay, Çarşamba günü Veliefendi Mahallesi Arif Şentürk Sokağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, 4 katlı bina için kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım kararı çıktı. Çalışmaların başladığı binanın yıkımı sırasında bitişikteki apartmanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

Hasar alan apartmandaki dairelerin içerisinde yer alan bazı eşyalar ise yıkıntıların arasında kaldı. Yıkım sırasında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Dairelerinde hasar oluşan apartman sakinleri zararlarının karşılanmasını bekliyor.

DUVARININ YAPILMASINI İSTİYOR

Dairesi hasar alan Behiye İçkili, şunları söyledi:

"2 gün önce yaşandı bu olay. Oğlum yanımda duramıyor, çünkü az kalsın bugün oğlumu dövüyorlardı. Ben olmasaydım dövüyorlardı oğlumu. Müteahhit bir sürü kişi toplayıp gelmiş. Ben de sinirden oturdum çalışmaları izledim.

Hiçbir şey söylemiyorlar, biraz sesimizi çıkardık mı hemen suçlu oluyoruz. Kimse suçlu değil, Yıktınız burayı yapacaksınız. 'Yapmıyoruz' dediler. 2 koltuğum ve bir adet çift kişilik yatağım yıkıntıların arasında kaldı. Onları bile karşılamıyorlar.

Yetkililere sesleniyorum, duvarımın yapılmasını istiyorum. Yapmaları lazım çünkü oğlumun durumu yok, eşimin maaşıyla geçiniyoruz."