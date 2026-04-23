Sanayi üretiminin hızla artması, kimyasal maddelerin depolanması ve taşınmasını artık sadece lojistik bir gereklilik olmaktan çıkarıyor; aynı zamanda insan hayatı ve çevre güvenliği açısından kritik bir konu haline getiriyor. Türkiye’de ve dünyada yaşanan kimyasal yangınlar, patlamalar ve çevresel kazalar, bu alandaki güvenlik uygulamalarının ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor. TMGD Mühendislik genel müdürü Okay Selçuk, konuyla ilgili değerlendirmelerinde, kimyasal depolarda “sıfır kaza” hedefinin doğru planlama ve sistematik yaklaşımlarla ulaşılabilir olduğunu vurguluyor.

Okay Selçuk’un geliştirdiği kimyasal sınıflandırma ve depolama matrisi, hizmet verdiği tesislerde uzun yıllardır yangın ve kaza yaşanmamasını sağladı.

Kimyasal riskler ve depolamada kritik unsurlar

Son yıllarda sanayi tesislerinde meydana gelen kazalar, depolama sistemlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yanlış sınıflandırılmış kimyasalların bir arada depolanması, yetersiz havalandırma, eksik yangın önleme sistemleri ve eğitim eksikliği, kazaların temel nedenleri arasında.

Türkiye’de sadece 7 üyenin kabul edildiği WCA DG network ağının en eski ikinci üyesi olan Selçuk: “Kimyasal maddelerin bir arada nasıl depolanacağı bilimsel bir konudur. Her ürünün bir kimliği vardır ve bu kimliklere göre depolama yapılması gerekir. Doğru sınıflandırma ve doğru yerleşim yapılmadığında risk kaçınılmaz hale gelir,” diyen Selçuk’un geliştirdiği özgün kimyasal sınıflandırma ve depolama matrisi, hizmet verdikleri tesislerde son 10 yılda sıfır yangın ve sıfır kaza ile sonuçlandı.

Kimya mühendisliği ve tehlikeli madde güvenliğinde 10 yılı aşan deneyimi ile Selçuk’a göre göre teknik önlemler tek başına yeterli değil. Kurum içi güvenlik kültürü, düzenli eğitimler, denetimler ve sürekli iyileştirme süreçleri de bu hedefin başarılmasında belirleyici. “Sıfır kaza hedefi, doğru planlama, bilimsel yaklaşım ve disiplinli uygulamalarla mümkün. Artan sanayi üretimi ve büyüyen lojistik ağlar dikkate alındığında, alınacak önlemler yalnızca şirketler için değil, toplum ve çevre güvenliği açısından da kritik öneme sahip,” diyor.

Teknoloji ve güvenlik kültürü ile sıfır kaza

Kimyasal depolarda güvenliği artırmada dijitalleşme ve otomasyon sistemleri önemli rol oynuyor. Sensör teknolojileri, otomatik uyarı sistemleri ve yazılım tabanlı takip çözümleri sayesinde sıcaklık değişimleri, gaz sızıntıları veya olası reaksiyon riskleri erken aşamada tespit edilebiliyor. Dijital envanter yönetimi, insan hatasını azaltarak depolama süreçlerini güvenli hale getiriyor.

Sonuç olarak, kimyasal depolarda sıfır kaza hedefi, geliştirilen sistemler ve sektörel deneyimle ulaşılabilir bir gerçeklik haline geliyor.