Korkusuz Gazetesi'nden Remzi Semercioğlu'nun haberine göre maaş zamlarında hüsran yaşayan milyonlarca emekli, bayramda bir nebze nefes almak için ikramiye müjdesi bekliyor.

Ortak istek ikramiyenin en düşük emekli maaşı kadar olması.

Ancak iktidar sıra emekliye gelince adeta eli titreyerek kuruş kuruş hesap yapıyor.

Kulislerden sızan bilgiye göre masada 3 rakam var: 500 lira, 750 lira, 1000 lira.

Bu şartlarda bayram ikramiyesi ya 3 bin 500 ya 3 bin 750 ya da 4 bin lira olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son kararıyla netleşecek rakam, yasalaşması için yarın Meclis’e sunulacak.