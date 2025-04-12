Ali MACİT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, bir açıklaması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesini ‘tehdit edip, hedef gösterdiği’ iddiasıyla hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması Silivri’de görüldü.

Hakimin “Sabıkanız var mı?” sorusuna “Yok Allah’a şükür” cevabını veren İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Ben burada niye bulunuyorum? Birisinin ‘İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır’ dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul’da 3 kere seçim kazanmış biri olduğum için buradayım.

TALANA KARŞI DURDUĞUM İÇİN

Talana, ranta karşı durduğum, Kreş, yurt açtığım, işsizlere iş bulduğum, anne kart çıkardığım, 40 TL’ye insanların yemek yemesine vesile olduğum için buradayım.

- Çağrılsa gideceğimiz yere yüzlerce polisi evine dizmek nasıl bir gelenek? Bu kararları kim alıyor? Ben bunun peşindeyim ve peşini bırakmayacağım.

- Vatandaşların vergisiyle yayın yapan TRT, beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftiralarla haber yapmak yerine bu duruşmayı yayınlasın.

Ben bu ülkede yaşayan herkesin geleceğinden sorumluyum. 16 milyon insan ortada sandık ortada yokken gidip oy vermez kardeşim.

Babası Hasan, eşi Dilek ve oğlu Selim İmamoğlu duruşmayı izledi.

- Soruyorum; savcı İmamoğlu’nun konuşmasını tesadüfen mi dinleyip soruşturdu yoksa talimatla mı?

- Tehdit etti diyorlar… (Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın...) Tehdit edilmiş hadi oradan. Bana bakan Türk bayrağını, Atatürk’ü görür. Kimse beni kendisiyle karıştırmasın.

İmamoğlu’na destek vermeye gelen vatandaşlar yoğun güvenlik önlemiyle karşılaştı.

KÜRSÜYE YUMRUK

İmamoğlu, duruşma sırasında konu ‘Terör”e gelince, yumruğunu sertçe kürsüye vurdu ve elindeki kağıtları da buruşturdu, sert şekilde şu yanıtı verdi:

- Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Terörle beni yan yana getiren haddini bilecek. Bu iddianameyi yazan, kötü niyetle yazmıştır.”

Davanın ikinci duruşması 16 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

İmamoğlu Nezarette 5 gün aç kalmış

Cesaret isteyen Nutuk okusun

Silivri’deki 2 Numaralı salonda, FETÖ’nün kurguladığı Ergenekon, Balyoz ve İrticayla Mücadele Eylem Planı gibi davalar görüldü. Onlarca asker, akademisyen, gazeteci ve hukukçu yargılandı. 15 Temmuz’daki FETÖ’cü hain kalkışmadan sonra iktidar bu davalar için “Milli orduya kumpas kuruldu” itirafında bulundu. İmamoğlu, duruşmaya ara verildiğinde gazetecilerle sohbet etti.

İmamoğlu, “Cesaret isteyen Nutuk okusun. Satır satır Nutuk okuyorum. Nazım Hikmet’in tüm şiirlerini okuyorum. Bir de dağıttığım Kur’an Meali var, Mustafa Esad onu okuyordum” ifadesini kullandı.

İmamoğlu, “Çok fazla ziyaretçi geliyor. Gündüzleri görüşme yapıp akşamları kitap okuyorum, yemeğime dikkat ediyorum. Burada iyi besleniyorum. Bir tek, burada istediğim gibi spor yapamıyorum. Nezarethanede 5 gün boyunca bir şey yemedik. O anlar çok kilo verdik. Moralliyiz” dedi.

Berkay çıktı, Silivri’ye gitti

Berkay Gezgin

- İmamoğlu, ailesi ve babasıyla selamlaştıktan sonra gözleri doldu.

- Mahkeme heyetinin tavrı genel olarak olumluydu, mahkeme başkanı İmamoğlu’nun konuşmalarını kısıtlamadı.

- Savunmasında zaman zaman Gürlek’in avukatına bakarak konuştu.

- Duruşma salonuna 6 jandarma erinin eşliğinde geldi. Karar arasında güler yüzlü biçimde onlarla da sohbet etti.

- Almanya Başkonsoluğu da gözlemci olarak geldi.

- Başsavcı Akın Gürlek’in avukatı duruşmada “Tehdit yok, aba altından sopa gösterme var” dedi ama iddianamedeki suçlama tehdit.

- İçişleri Bakanlığı İmamoğlu’nu görevden uzaklaştırdı, Gürlek’in avukatı “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” dedi.

- PM Üyesi Berkay Gezgin, İmamoğlu’nu ikinci duruşmasında da yalnız bırakmadı.

Bu sefer tarihler aynı günlere denk getirilmedi

Bir günde iki duruşma daha

Para sayma duruşmasına eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki duruşma dışında iki davası daha vardı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandı. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 9. duruşmada da karar çıkmadı, dava 11 Temmuz’a ertelendi.

Üçüncü davası ise, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen “para sayma” görüntülerine ilişkindi. Aralarında İmamoğlu’nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu soruşturmada 22 kişi, “kanuna aykırı bağış toplamak” suçlamasıyla yargılanıyor. Davanın bir sonraki duruşmasının 19 Kasım’da yapılmasına karar verildi.