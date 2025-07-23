Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yarın İstanbul’da tanıtacağı yeni modelle, gayrimenkul sertifikası sistemi devreye alınacak. TOKİ ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle yürütülecek uygulamada, vatandaşlar düşük meblağlarla konut projelerine ortak olmasına olabilecek.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI SİSTEMİ BAŞLIYOR

Yeni model kapsamında her konut, küçük paylara bölünerek sertifikalar halinde satışa sunulacak. Yatırımcılar, bir dairenin tamamını almak yerine, bu sertifikalardan belirli bir miktarda alarak konut projesine ortak olabilecek.

KİMLER SERTİFİKA ALABİLECEK?

Bankalarda ya da aracı kurumlarda yatırım hesabı olan herkes, bu sertifikaları satın alabilecek. Sistem, konut piyasasında birikimlerini değerlendirmek isteyen ancak yeterli sermayesi olmayanlara hitap ediyor.

DEĞER ARTIŞINA ORTAKLIK İMKANI

Gayrimenkul sertifikasına sahip olanlar, konutun zaman içinde artan değerinden pay alabilecek. Sertifikalar, borsada alınıp satılabilecek şekilde tasarlandığı için likit yatırım aracı olarak da kullanılabilecek.

KREDİ YA DA PEŞŞİNAT ŞARTI YOK

Uygulama, geleneksel yöntemlerden farklı olarak kredi, peşinat ya da tapu devri gibi işlemleri içermiyor. Bu yönüyle, doğrudan mülkiyet yerine yatırım ortaklığı sunuyor.

PROJEYE AİT DETAYLAR BELİRLEYİCİ OLACAK

Her dairenin büyüklüğü, konumu, oda sayısı gibi özellikleri fiyatlamada belirleyici olacak. Yatırımcılar, hangi projeye ne kadar payla katıldığını sistem üzerinden görebilecek.

Ev alacak kadar parası olmayan ancak parçalara bölünmüş sertifikayı alanlar konutun değer artışından da yararlanacak ve piyasada hemen alım-satım işlemlerini yapabilecek. Emlakçı, aylarca satış bekleme, tapu devri gibi pek çok masraf da olmayacak.