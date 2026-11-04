Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın Ekim 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde daire nitelikli konutların metrekare satış fiyatları 81 ilin tamamında artış kaydetti. Buna karşın, aynı dönemde açıklanan yüzde 29,77'lik yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alındığında, fiyat artış oranı enflasyonu aşabilen il sayısı 5 ile sınırlı kaldı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ ŞIRNAK VE BİNGÖL'DE

Yıllık bazda konut satış fiyatlarının en fazla arttığı il yüzde 38,25 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 34,50 ile Bingöl, yüzde 31,20 ile Kırıkkale, yüzde 30,83 ile Bartın ve yüzde 29,96 ile Rize izledi.

Söz konusu dönemde Şırnak'ta ortalama metrekare satış fiyatı 29 bin 769 TL, Bingöl'de ise 32 bin 739 TL olarak kaydedildi. Bu 5 il haricindeki 76 şehirde yıllık konut fiyat artış oranı resmi enflasyon oranının altında gerçekleşti.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ARTIŞ ORANI TÜFE'NİN GERİSİNDE

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış oranları enflasyon verisinin altında kaldı:

İstanbul: Yıllık artış yüzde 27,76 (TÜFE'nin 2,01 puan altında), ortalama metrekare fiyatı 68 bin 924 TL.

Ankara: Yıllık artış yüzde 26,64 (TÜFE'nin 3,13 puan altında), ortalama metrekare fiyatı 40 bin 444 TL.

İzmir: Yıllık artış yüzde 19,43 (TÜFE'nin 10,34 puan altında), ortalama metrekare fiyatı 51 bin 574 TL.

YILLIK FİYAT ARTIŞININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Konut fiyatlarının yıllık bazda en yavaş arttığı il yüzde 8 ile Kilis oldu. Kilis'i yüzde 10,23 ile Aydın, yüzde 11,93 ile Çanakkale, yüzde 12,26 ile Hatay ve yüzde 12,29 ile Ağrı takip etti.

METREKARE SATIŞ FİYATINDA MUĞLA İLK SIRADA

Ekim 2026 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı bir önceki aya göre yüzde 1,46 yükselerek 41 bin 529 TL'den 42 bin 134 TL'ye çıktı. Bu dönemde gerçekleşen yüzde 2,58'lik aylık TÜFE oranı, ortalama konut fiyatındaki aylık artışın üzerinde gerçekleşti.

Metrekare bazında en yüksek ve en düşük satış fiyatına sahip ilk 5 il şu şekilde sıralandı:

En Yüksek Ortalama Metrekare Fiyatına Sahip İller:

Muğla: 71 bin 767 TL

İstanbul: 68 bin 924 TL

Antalya: 55 bin 64 TL

Çanakkale: 52 bin 549 TL

İzmir: 51 bin 574 TL

En Düşük Ortalama Metrekare Fiyatına Sahip İller:

Kilis: 17 bin 447 TL

Ağrı: 21 bin 959 TL

Osmaniye: 22 bin 162 TL

Malatya: 22 bin 998 TL

Hakkâri: 23 bin 426 TL

Veriler doğrultusunda, en yüksek metrekare fiyatına sahip Muğla ile en düşük fiyata sahip Kilis arasındaki fark 4,1 kat olarak hesaplandı.