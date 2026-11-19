Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış hızı son dönemdeki gerilemesini ekimde de sürdürdü. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,1 artan KFE, son 77 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bundan önceki en düşük yıllık artış, Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Mayıs 2020'de yüzde 16,9 olarak kayıtlara geçmişti.

Aradan geçen 77 aylık süreçte en yüksek artış ise yüzde 186,79 ile Ekim 2022'de görüldü.

Konut fiyatlarındaki artışın enflasyondan arındırılmış reel değeri ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 geriledi. Böylece konut fiyatları reel olarak düşüşünü sürdürürken nominal artış oranı yaklaşık 6,5 yılın en düşük seviyesine indi.

Bundan önceki en yüksek reel düşüş ise yüzde 7,2 ile Ocak 2025'te görülmüştü.

"Konut fiyat endeksi son 32 ayın 31'inde konut reel olarak geriledi"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, yaptığı değerlendirmede, konut fiyatlarının Türk lirası bazında artmaya devam etmesine rağmen enflasyon karşısında değer kaybettiğine dikkati çekerek KFE'nin son 32 ayın 31'inde reel olarak gerilediğini söyledi.

Şener, "Konut fiyatlarındaki reel gerilemenin temel nedeni dezenflasyon süreci ve sıkı para politikası. Yüksek konut kredisi faizleri ve alternatif yatırım araçlarının getirileri de talebi sınırlıyor." dedi.

Kovid-19 döneminde ekonomik faaliyetlerin durması ve piyasalardaki belirsizliğin önceki en düşük nominal artışa yol açtığını anımsatan Şener, bugünkü tablonun ise sıkı para politikası, finansmana erişim güçlüğü ve hane halkının alternatif yatırım araçlarına yönelmesiyle şekillendiğini kaydetti.

Şener, konut piyasasında satıcıların fiyat beklentileri ile alıcıların ödeme gücü arasındaki farkın açıldığını belirterek hane halkı gelirlerindeki artışın konut fiyatlarına yetişemediğini bildirdi.

Özellikle inşaatı tamamlanmış ancak kullanılmayan veya kiraya verilmeyen konutların fiyatlarının düzenli artırılmasının konuta erişimi zorlaştırdığını anlatan Şener, bu durumun enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyledi.

"Fiyatlar düşük kalmaya devam edecek"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman da konut fiyatlarının enflasyondan arındırıldığında son 3,5 yıldır gerilemeye devam ettiğini belirtti.

Altın fiyatları ve borsadaki düşüşün yanı sıra fon piyasalarında yaşanan gelişmelerin yatırımcıların servetinde azalmaya yol açtığını belirten Büyükduman, bu durumun konut talebini de olumsuz etkilediğini, talebin zayıf seyrettiği ortamda fiyatların düşük kalmaya devam edeceğini kaydetti.