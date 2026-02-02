Konut kredilerinde yapılan yeni düzenlemeyle birlikte ilk ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı, kredi üst limiti yükseltildi ve enerji sınıfına bağlı yeni oranlar devreye alındı.

Buna göre, 20 milyon liraya kadar olan konutlar için kredi kullanımı mümkün hale geldi. Böylece hem büyükşehirlerdeki yüksek konut fiyatları hem de yeni projeler kredi sistemine daha geniş ölçekte dahil edildi.

HANGİ KONUTA NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

Konut kredisi tutarları, ekspertiz değeri ve enerji sınıfına göre belirleniyor. Enerji verimliliği yüksek olan konutlar, daha yüksek kredi kullanım avantajı sağlıyor.

1 milyon TL ekspertiz değerine sahip konutlar için kredi oranları:

-A–B enerji sınıfı: 900 bin TL

-C enerji sınıfı: 800 bin TL

-Enerji sınıfı olmayan konutlar: 700 bin TL

Bu oranlar, konutun enerji performansı yükseldikçe krediye erişimin de arttığını gösteriyor.

AYLIK TAKSİTLER VE TOPLAM GERİ ÖDEME NE KADAR?

Güncel bankacılık uygulamalarında örnek hesaplamalar yüzde 2,49 faiz oranı ve 120 ay vade üzerinden yapılıyor.

-1 milyon TL’lik A–B sınıfı konut için (900 bin TL kredi):

-Aylık taksit: 23.645 TL

-Toplam geri ödeme: 2 milyon 837 bin TL

-20 milyon TL’lik konut için (10 milyon TL kredi – üst limit):

-Aylık taksit: 262.732 TL

-Toplam geri ödeme: 31 milyon 527 bin TL

FARKLI KONUT FİYATLARINA GÖRE ÖRNEK TABLOLAR

-3 Milyon TL’lik Konut

A–B sınıfı:

Kredi: 2,7 milyon TL

Aylık: 70.937 TL

Toplam: 8,51 milyon TL

C sınıfı:

Aylık: 63.055 TL

Toplam: 7,56 milyon TL

-5 Milyon TL’lik Konut (A–B Sınıfı)

Aylık taksit: 118.229 TL

Toplam geri ödeme: 14,18 milyon TL

10 Milyon TL’lik Konut

A–B sınıfı:

Kredi: 7 milyon TL

Aylık: 183.912 TL

Toplam: 22,07 milyon TL

C sınıfı:

Toplam geri ödeme: 18,91 milyon TL

KREDİ TUTARI NASIL BELİRLENİYOR?

NTV’de yer alan bilgilere göre, konut kredilerinde gelir kriteri belirleyici olmaya devam ediyor. Bankalar, kredi başvurusunda bulunan kişinin belgelenmiş gelirinin en fazla yüzde 50’sine kadar aylık taksit oluşturacak şekilde kredi kullandırıyor.

Örneğin, 100 bin TL geliri olan bir kişi, aylık en fazla 50 bin TL taksit ödeyebileceği varsayımıyla krediye erişebiliyor. Evli başvurularda ise hane gelirine göre taksit limiti daha yüksek hesaplanabiliyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDEN KRİTİK?

Konut alım sürecinde Enerji Kimlik Belgesi, kredi tutarını doğrudan etkiliyor. Belge, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor.

e-Devlet’te “Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama” ekranından konutun enerji sınıfı öğrenilebiliyor. Enerji sınıfı düşük çıkan konutlarda, beklenen kredi tutarına ulaşılamaması durumunda kredi kullanılmazsa ekspertiz ücreti alıcıya ait oluyor.

FAİZ DEĞİL LİMİT RAHATLATTI

Faiz oranlarında beklenen düşüş henüz gelmese de, kredi limitlerinin artırılması ve kapsamın genişletilmesi, konut almak isteyenler için önemli bir kapı araladı. Özellikle enerji verimliliği yüksek konutlar, hem daha fazla kredi hem de daha güçlü finansman avantajı sunuyor.