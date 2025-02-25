Güncellenen faiz oranları ile konut kredisi maliyetlerinde dikkat çeken bir azalma göründü. Örneğin, 120 ay vadeli 1 milyon TL'lik kredi kullanıldığında, önceki faiz oranları ile yapılacak ödeme ile yeni alınan kararlar ışığında ödenen rakam arasında büyük bir fark oluşuyor.

Önceki faiz oranı: yüzde 3,05

Güncel faiz oranı: yüzde 2,79

287 BİN TASARRUF

Meydana gelen bu değişiklikle birlikte, 120 ay vadeli bir kredi için aylık ödeme yaklaşık 2 bin 392 TL daha az olacak. Yani, önceki dönemde 31 bin 952 TL olan aylık ödeme, güncel faiz oranlarıyla birlikte 28 bin 960 TL'ye düşüyor. Bu da toplamda 287 bin TL tasarruf sağlanması anlamına geliyor. Konut kredisi kullanmayı düşünenler için bu önemli bir fırsat sunuyor.

BANKALARIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faiz oranları, bankalar arasında farklılık göstermektedir. İşte 2025 yılı itibarıyla bazı büyük bankalarda uygulanan faiz oranları ve geri ödeme planları:

Kuveyt Türk: %2,75 faiz oranı | 120 ay vade | Aylık taksit: 28.603 TL

Akbank: %2,85 faiz oranı | 120 ay vade | Aylık taksit: 29.512 TL

Ziraat Bankası: %3,09 faiz oranı | 120 ay vade | Aylık taksit: 31.722 TL

VakıfBank: %3,30 faiz oranı | 120 ay vade | Aylık taksit: 33.684 TL

Halkbank: %3,40 faiz oranı | 120 ay vade | Aylık taksit: 34.626 TL

HANGİ BANKA DAHA AVANTAJLI?

Bankaların sunmuş olduğu güncel faiz oranlarını göz önünde bulundurulduğunda, Kuveyt Türk, en düşük faiz oranı ile konut kredisi sunan banka olarak ön plana çıkıyor. Ancak, faiz oranlarının yanı sıra kredi vadesi ve diğer koşullar da değerlendirilerek vatandaşların bütçelerine uygun olarak bankaların seçeneklerini değerlendirmeleri önem taşıyor.

2025 yılı itibarıyla faiz oranlarındaki bu değişiklik, konut kredisi almak isteyenler için fırsatlar yaratsa da artan konut fiyatları maalesef uygun koşullar sağlayan bankaların de önüne geçebiliyor.

Bu dönem içerisinde çoğu vatandaş ev almaktan epey bir uzaklaştı.

EV DE ARABA DA HAYAL OLDU

Vatandaşlar ev değil içerisinde olduğumuz ekonomik durumların içerisinde araba bile alamaz oldu. Yani kısaca çoğu vatandaşlar için ev ve araba hayal oldu. Bankaların sunduğu cazip faiz oranları ile kredi maliyetleri önemli ölçüde düşerken, aynı zamanda 1 milyon TL'lik bir kredide ciddi bir tasarruf sağlanması mümkün oluyor.