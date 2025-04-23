Ev sahibi olma planları yapan binlerce kişi için konut kredisi faizlerindeki hareketlilik yakından takip ediliyor. 2025’in ilk aylarında düşüş beklentisi ile umutlanan vatandaşlar, son haftalarda gelen artış haberleriyle şaşkınlık yaşadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikasındaki değişiklikler, bankaların kredi faiz oranlarını hızla yukarı çekti.

Mart ayının başında bazı özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yüzde 2,68’e kadar gerileyerek ev almayı düşünenler için fırsat oluşturmuştu. Ancak 20 Mart tarihinden sonra tablo tamamen değişti. Merkez Bankası'nın sıkılaştırma yönündeki yeni adımlarıyla birlikte bankalar faiz oranlarını yeniden artırmaya başladı.

ÖZEL BANKALARDA FAİZLER YÜZDE 3'E DAYANDI

Son güncellemelerle birlikte özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yüzde 2,85 ile 3 seviyelerine kadar yükseldi. Bu artış, krediyle ev almak isteyenler için aylık ödeme yükünü ciddi şekilde artırdı. Örneğin 1 milyon TL’lik bir kredi için daha önce ödenen aylık taksitler, faiz artışıyla birlikte binlerce lira yükseldi.

EN UYGUN FAİZ ORANI

Devlet bankaları ise özel bankalara kıyasla nispeten daha düşük oranlar sunmaya devam ediyor. Halen bir devlet bankasında konut kredisi faiz oranı yüzde 2,59 seviyesinde sabitlenmiş durumda.

Ancak diğer kamu bankalarında faizler yüzde 3’ün üzerine çıkmış bulunuyor. Bu durum, en düşük faizle kredi kullanmak isteyenlerin sınırlı seçeneklere sahip olduğunu gösteriyor.

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: %2,59

Taksit Tutarı: 27 bin 162 TL

Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 286 bin 124 TL