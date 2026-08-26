Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama adımının ardından gecelik faizlerin yüzde 37 seviyesine gerilemesi, konut finansmanı piyasasına ivme kazandırdı.

Likiditedeki normalleşmeyle birlikte ev hayali kuran vatandaşların beklediği ilk maliyet indirimi katılım bankalarından geldi. En düşük finansman oranı %2,88 seviyesine çekilirken, sektör uzmanları bu hamlenin gelecekteki daha büyük indirimlerin habercisi olabileceğini belirtiyor.

PİYASALARDA NORMALLEŞME RÜZGARI KATILIM BANKALARINA YANSIDI

TCMB’nin fonlama oranını politika faizine yaklaştırmasıyla gecelik TLREF faizi %40 seviyelerinden %36,99’a kadar geriledi.

Bu normalleşme adımının hemen ardından katılım bankaları kâr payı oranlarında güncellemeye gitti. Geçen hafta %2,90 olan en düşük oran bu hafta %2,88’e inerken, kurumlar arası güncel oran listesi şu şekilde şekillendi:

Türkiye Finans: %2,88

Albaraka: %2,90

Vakıf Katılım: %2,99

Kuveyt Türk: %2,99

Dünya Katılım: %2,99

Emlak Katılım: %3,39

1 MİLYON TL FİNANSMANIN 120 AYLIK TAKSİT TABLOSU

Sektördeki en düşük kâr payı oranı olan %2,88 üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut finansmanının aylık taksit ödemesi 29 bin 787 TL olarak gerçekleşti. 120 ayın sonunda geri ödenecek toplam tutar ise 3 milyon 574 bin 439 TL'yi buldu.

MALİYETLER HÂLÂ YÜKSEK ANCAK DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜREBİLİR

İndirim hamlesine rağmen 10 yıllık vadede toplam maliyet yükünün %257 seviyesinde bulunması, tüketiciler üzerindeki finansman yükünün hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor.

Ancak uzmanlar; enflasyondaki düşüş ve politika faizindeki olası indirimlerle birlikte finansman oranlarının ilk etapta %2,50 seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Yıllık konut satışlarının %17 düştüğü ve fiyatlarda reel olarak %5,1 gerilemenin yaşandığı mevcut piyasada, kredilerdeki bu ilk kıpırdanmanın sektöre nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.