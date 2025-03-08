Merkez Bankası'nın 7 Mart 2025 itibarıyla aldığı faiz indirimi kararı sonrası konut kredisi faiz oranları da güncellendi. En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,68 olarak belirlenirken, kredi kullanmayı düşünenler için en avantajlı bankalar dikkat çekiyor.

1 milyon TL konut kredisinin faiz oranları ve geri ödemesi şöyle:

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 29.878,54TL

Toplam Ödeme: 3.608.998TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,68

Aylık Taksit: 27.970,57TL

Toplam Ödeme: 3.380.042TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,92

Aylık Taksit: 30.153,60 TL

Toplam Ödeme: 3.636.682 TL

ING

Faiz Oranı: %3,14

Aylık Taksit: 32.187,84 TL

Toplam Ödeme: 3.884.300 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL 

Toplam Ödeme: 3.563.227 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL 

Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL 

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 33.215,37TL

Toplam Ödeme: 4.012.419TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %3,81

Aylık Taksit: 38.533,65 TL

Toplam Ödeme: 4.642.738 TL