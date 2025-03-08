Merkez Bankası'nın 7 Mart 2025 itibarıyla aldığı faiz indirimi kararı sonrası konut kredisi faiz oranları da güncellendi. En düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 2,68 olarak belirlenirken, kredi kullanmayı düşünenler için en avantajlı bankalar dikkat çekiyor.
1 milyon TL konut kredisinin faiz oranları ve geri ödemesi şöyle:
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 29.878,54TL
Toplam Ödeme: 3.608.998TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %2,68
Aylık Taksit: 27.970,57TL
Toplam Ödeme: 3.380.042TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %2,92
Aylık Taksit: 30.153,60 TL
Toplam Ödeme: 3.636.682 TL
ING
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 32.187,84 TL
Toplam Ödeme: 3.884.300 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.569.287 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.563.227 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 29.786,99 TL
Toplam Ödeme: 3.606.293 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.066.643 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.825.457 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 33.215,37TL
Toplam Ödeme: 4.012.419TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %3,81
Aylık Taksit: 38.533,65 TL
Toplam Ödeme: 4.642.738 TL