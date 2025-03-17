Evlendikten sonra ev sahibi olmak isteyenler için Halkbank evlilere özel konut kredisi, Ziraat Bankası da konut kredisi ürün paketi kampanyası hazırladı.

Kamu bankası olan Halkbank'ın kredisine başvurmak için, başvuru tarihi itibarıyla eşlerden herhangi birinin 35 yaşını doldurmamış olma şartı bulunuyor. (36 yaşından gün almamış olması). Başvuru sahibi ya da eşinin taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması, resmi nikâh tarihi üzerinden 3 yıldan fazla geçmemiş olması gerekiyor.

ESNEK GERİ ÖDEME ŞARTLARI SUNUYOR

Yeni evlenen genç çiftlerin ilk konutlarını satın alırken ihtiyaçları olan finansmanı, diğer bankalara oranla düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme koşullarıyla karşılamalarına imkan tanıyan özel konut kredisini kullanmak için bazı şartların da sağlanması gerekiyor.

En az taksit tutarı kadar Açık Hesap açtıran, en az üç adet otomatik ödeme talimatı veren, Halkbank kredi kartına sahip olan ya da onaylanmış kredi kartı bulunan, İnternet/Mobil/Dialog şube üyeliklerini yaptıran, bankadan hayat sigortası, DASK, konut sigortası yaptıran, ek olarak, BES, Her Şeye Hazırım Ferdi Kaza Sigortası, Cankurtaran Sağlık Sigortası, Riskli Hastalıklar Sigortası, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Kredi İşsizlik Sigortası ürünlerinden en az üç tanesi tanımlanan ve Hesaplı Bankacılık Masraf Paketine sahip olan müşteriler krediden faydalanacak.

SERBEST ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kredinin geri ödemesi için ayık eşit taksitli şekilde, serbest ödeme, 3 aya kadar ödemesiz olarak yapılabilme fırsatı da sunuyor.

FAİZ ORANI YÜZDE 2.55

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 2.55 düzeyine geldi. 1 milyon lira kredi için 120 ay vadede geri ödeme olarak yapıldığında aylık taksit tutarı 26 bin 806 liraya denk geliyor.

ZİRAAT BANKASI'NIN ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası'nın Konut Kredisi Ürün Paketi'nde herhangi bir koşul yok ve faiz oranı da yüzde 2.59 seviyesinde. 1 milyon lira kredi için 120 ay vadeyle aylık taksit 27 bin 162 lira oluyor.

DİĞER BANKALARDA KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE DURUMDA?

Kuveyt Türk yüzde 2.68 kar payı oranı, Vakıfbank yüzde 2.69 faiz, TEB yüzde 2.85 faiz, Türkiye İş Bankası yüzde 2.85 faiz, Akbank yüzde 2.85 faiz, Yapı Kredi yüzde 2.89 faiz, Garanti BBVA yüzde 2.91 faiz, Ziraat Bankası yüzde 2.59 faiz, Denizbank yüzde 3.81 faiz, ICBC Bank yüzde 4.17, Şekerbank yüzde 5.89 oranında faiz oranıyla konut kredisi sunuyor.