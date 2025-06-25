Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sıkı para politikası duruşu kapsamında son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kapsamında da faizi yüzde 46'da sabit tuttu.

Son gelişmelerle birlikte jeopoloitik risklerin göz önünde bulundurulacağı aktarılmıştı. Ateşkes haberlerinin ardından TCMB'nin önünde faiz indirimine ilişkin engel kalmadığı konuşulmaya başlandı.

Mart ayından bu yana sıkı para politikası duruşunu sürdüren TCMB'nin aldığı kararlar doğrultusunda tüm kredi türlerinde olduğu gibi konut kredilerinde de yükseliş yaşanmıştı.

Mart ayından önce aralık, ocak ve mart aylarında faiz250'şer baz puanlık indirime gitmişti. O dönemde bankalar da konut kredilerinde faiz oranlarını yüzde 2,55 ila yüzde 2,68 seviyelerine kadar düşürmüştü. Ancak martta sonra faizler yeniden artmaya başladı. Son dönemde ise bazı bankalar küçük oranlarla indirimlerde bulundular.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE

Mart ayından sonraki dönemde ise pek çok bankanın faiz oranı yüzde 3'ün üzerinde seyretti. Kamu bankalarının ise yeni evlenenlere yönelik sunduğu faiz oranları daha düşük tutuldu. Yüzde 2,75 faiz oranları dışında genel olarak konut kredisi piyasasında yüksek oranlar hakim.

ÖZEL BANKALARDAN KÜÇÜK ORANLI İNDİRİMLER

Kamu bankalarının özel bankalardan da bazı dikkat çekici indirimler geldi. Yüzde 2,95 seviyesinde olan konut kredisi faiz oranını özel bir banka 2,89'a kadar çekti. Asıl geri çekilmenin bütün bankaları etkileyecek tarzda 24 Temmuz'dan itibaren yapılması öngörülüyor.

KRİTİK TARİH 24 TEMMUZ

Jeopolitik risklerin de azalması ve ateşkes ilan edilmesiyle birlikte TCMB'nin de önünde faiz indirimine ilişkin engel kalmadığı tahmininde bulunan sektör temsilcileri konut kredilerinin de düşmesini bekliyor.

KONUT KREDİSİ ÇEKENİN AYLIK TAKSİT ÖDEMESİ 30 BİN TL'YE DAYANDI

Bankaların güncel faiz oranları üzerinden 120 ay vadeli 1 milyon TL'lik konut kredisi kullanan bir kişinin, aylık taksit ödemesi yaklaşık 29.878 TL'ye denk geliyor. Bu kredi için yapılacak toplam geri ödeme tutarı ise 3 milyon 613 bin 184 TL seviyesine ulaşıyor.

KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DURDU, KİRALAR TIRMANIYOR

Konut piyasasında uzun süredir devam eden reel bazlı düşüşlerin sonuna gelindiği belirtiliyor. Özellikle ikinci el konutlarda fiyatların toparlanma eğilimine girdiği ifade edilirken, kiralardaki yükseliş trendi ise hız kesmeden sürüyor.

Merkez Bankası'nın yayımladığı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, Mayıs 2025’te konut fiyatları yıllık bazda yüzde 32,3 oranında nominal artış gösterdi. Ancak reel bazda bakıldığında fiyatlarda yüzde 2,3’lük bir gerileme yaşandı.