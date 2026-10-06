İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, erken genel seçim kararının ardından konut krizine karşı yeni kararname paketini açıkladı. Azınlık sol koalisyon hükümetinin mecliste reddedilen konut düzenlemelerinin ardından, Sanchez iki yeni kararnameyi Bakanlar Kurulundan geçirdi.

50 BİN EUROYA KADAR FAİZSİZ KREDİ

Sanchez, Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptığı açıklamada, yeni düzenlemelerin geçen hafta mecliste reddedilen paketle aynı temel unsurları taşıdığını belirtti. İlk kez ev alacaklara 50 bin euroya kadar faizsiz kredi imkânı sağlanacağını duyuran Sanchez, bunun için 10 milyar euroluk bir finansman hattı oluşturulacağını açıkladı. Başbakan, bu adımı "büyük bir yenilik" olarak nitelendirdi.

KONUT ERİŞİMİ İÇİN YENİ ADIMLAR

Yeni paketin 21 başlıktan oluştuğunu belirten Sanchez, düzenlemelerin uygun fiyatlı kiralık konutlara ve ev sahipliğine erişimi kolaylaştırmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca yeni ev sahiplerine vergi indirimleri ve teşvikler sağlanacak.

ZORUNLU TAHLİYELER YASAKLANIYOR

Yeni kararnameler, daha önceki düzenlemelerde yer alan bazı tedbirleri de koruyor. Buna göre evlerden zorunlu tahliyeler 2030'a kadar yasaklanacak, kira sözleşmeleri 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak. Turistik ve mevsimlik kiralamalar düzenlenecek, "akbaba fonları" olarak bilinen riskli emlak yatırım şirketlerinin konut satın almasına yönelik kısıtlamalar getirilecek.

"İDEOLOJİK DEĞİL, İNSANİ BİR MESELE"

Sanchez, konut krizinin "ideolojik değil, insani bir mesele" olduğunu vurgulayarak, 23 Eylül'de evinden zorla çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen'in yaşadığı olayın bir daha yaşanmaması gerektiğini söyledi.

ERKEN SEÇİMLER 29 KASIM'DA

İspanya'da erken genel seçimlerin 29 Kasım'da yapılması planlanıyor. Sanchez, feshedilen meclisin Daimi Komite üyelerine yeni kararnameyi onaylamaları çağrısında bulundu. Başbakan, alınan önlemlerin konut krizini tek başına çözemeyeceğini, benzer sorunların birçok Avrupa ülkesinde de yaşandığını ifade etti.