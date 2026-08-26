Almere Belediyesi, uygulamayı 1 Ocak 2027’den itibaren başlatmayı planlıyor. Ancak 2 bin euroluk vergi Hollanda genelinde otomatik olarak uygulanmayacak. Mart 2026’da yürürlüğe giren düzenleme, belediyelere bu vergiyi koyma yetkisi verdi; verginin uygulanıp uygulanmayacağına ve miktarına belediyeler kendileri karar verecek.

ÖNCE EV SAHİBİNE MEKTUP GÖNDERİLECEK

Almere’de boş olduğundan şüphelenilen her konuta doğrudan vergi kesilmeyecek. Belediye önce mülk sahibine mektup göndererek durumu bildirecek ve konutun yeniden kullanıma açılması için fırsat tanıyacak. Bir yıldan uzun süren boşluk durumunda ise vergi gündeme gelecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Paul Tang’ın verdiği bilgiye göre Almere’de resmi kayıtlarda yaklaşık 400 konut boş görünüyor. Belediye, konut sıkıntısının devam ettiği bir dönemde yalnızca yeni ev inşa etmenin yeterli olmadığını, mevcut konutların da mümkün olduğunca kullanılması gerektiğini savunuyor.

Verginin ilk aşamada yıllık 2 bin euro olması planlanırken ilerleyen dönemde tutarın yükselmesi de gündemde.

HOLLANDA’DA 64 BİN EV BİR YILDAN UZUN SÜREDİR BOŞ

Verginin arkasında ülkedeki ciddi konut sıkıntısı bulunuyor. Hollanda hükümetinin paylaştığı verilere göre yaklaşık 64 bin konut bir yıldan uzun süredir kayıtlarda boş durumda. Enerji tüketimi ve geçerli boşluk nedenleri hesaba katıldığında gerçekten kullanılabilecek boş konut sayısının ise bunun oldukça altında olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle düzenleme her boş konutun sahibini cezalandırmayı değil, haklı bir gerekçe olmadan uzun süre kullanılmayan evleri yeniden konut piyasasına kazandırmayı amaçlıyor. Belediyeler ayrıca boşlukla mücadelede evin tekrar kullanılmasını isteme ve mevcut yasal araçlardan yararlanma imkanına sahip.