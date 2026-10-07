İspanya'da son haftalarda ülke gündeminin merkezine yerleşen konut krizinin sembol isimlerinden 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'TAMAMEN ÖNLENEBİLİRDİ'

Madrid'de 23 Eylül'de mahkeme kararı doğrultusunda polis eşliğinde evinden çıkarılan Abascal, hastanede yaklaşık 15 gün tedavi gördü. Yaşlı kadının ölümü, ülkedeki konut krizine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Kiracı Sendikaları Konfederasyonu, Abascal'ın ölümünü duyurduğu açıklamada, "Mari Carmen'in bugün vefat ettiğini üzülerek duyuruyoruz. Evine dönmesine izin verecek tarihi bir anlaşmaya varılmış olsa da bu çözüm çok geç geldi. Bu durum, acı dolu bir sürecin ardından tamamen önlenebilirdi" ifadelerine yer verdi.

Başbakan Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abascal'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Sanchez, mesajında "Mari Carmen'in ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Huzur içinde uyusun" dedi.

70 YILLIK EVİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Yaklaşık 70 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşayan Mari Carmen, 23 Eylül'de mahkeme kararı ve polis müdahalesiyle evinden çıkarılmıştı. Sonrasında sağlık kontrolü amacıyla hastaneye kaldırılan Abascal'ın burada gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Abascal'ın avukatı, yaşlı kadının hastaneden taburcu edilmesinin ardından evine dönebilmesi için yeni bir anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Buna göre Abascal'a 8 yıllık yeni kira sözleşmesi yapılacak, kira bedeli ise emekli maaşının yüzde 30'u olarak belirlenecekti.

Anlaşmanın Madrid Belediyesi ile Urbangestion adlı emlak yatırım şirketi arasında sağlandığı duyurulmuştu. Ancak eve dönüşü mümkün kılacak bu anlaşma, Abascal'ın ölümünden önce gerçekleşemedi.

MÜCADELESİ ÜLKE ÇAPINA YAYILDI

Mari Carmen'in evinden çıkarılması, İspanya'daki konut hakkı tartışmalarının önemli sembollerinden biri haline geldi. Yaşlı kadının yaşadığı süreç, konut hakkı için düzenlenen protestoları büyütürken Madrid'deki Sol Meydanı'nda devam eden kamp eylemlerinin de ortaya çıkmasına neden oldu.

Hastanede bulunduğu dönemde eylemlere destek veren Abascal, "Evleriniz için mücadeleyi bırakmayın" mesajını paylaşmıştı.

Protestoların ardından hükümet, konut krizine yönelik çözüm amacıyla iki ayrı kararname hazırladı. Ancak söz konusu düzenlemeler mecliste yeterli desteği alamayarak reddedildi.

Başbakan Sanchez, bu gelişmelerin ardından meclisin feshedilmesini talep etti ve 29 Kasım'da erken genel seçime gidilmesi kararlaştırıldı. Sanchez, sonrasında gerçekleştirilen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında konut sorununa ilişkin yeni kararnameleri kabul etti.