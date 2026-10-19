Türkiye konut piyasasında ocak-eylül dönemini kapsayan veriler, toplam satış hacminde geçen yıla kıyasla düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Yılın ilk 9 ayında ülke genelindeki toplam konut satışı 1 milyon 92 bin 919 olarak gerçekleşti. İkinci el konut pazarında yüzde 10’luk bir kayıp izlenirken, kredili satışlarda ve Marmara Bölgesi’nin iki sanayi kentinde yaşanan artış dönemin dikkat çeken gelişmeleri oldu.

İKİNCİ EL SATIŞLAR DÜŞTÜ, İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜKSELDİ

Ocak-eylül döneminde ilk el konut satışları yüzde 0,6'lık sınırlı bir düşüşle 359 bin 913'e geriledi. İkinci el konut satışları ise yüzde 10 azalarak 733 bin 6 seviyesinde kaldı.

Toplam pazardaki gerilemeye karşın ipotekli konut satışları ters yönlü bir seyir izledi. Kredili konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 oranında artarak 212 bin 210'a ulaştı. Aynı dönemde diğer konut satışları yüzde 12,5 azalışla 880 bin 709’a, yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 4,3 düşüşle 15 bin 308’e geriledi.

EN ÇOK KONUT SATILAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

Yılın ilk 9 ayında en fazla konut satışı 196 bin 736 ile İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul’u 95 bin 916 satışla Ankara ve 62 bin 464 satışla İzmir takip etti. En fazla konutun satıldığı ilk 10 il, Türkiye genelindeki toplam satışların yüzde 54,8'ini oluşturdu.

İLK 10 İLDE GENEL EĞİLİM DÜŞÜŞ YÖNÜNDE

Listede yer alan büyükşehirlerin çoğunda satış kayıpları kaydedildi. Dönem genelinde konut satışları İstanbul’da yüzde 4,6, Ankara’da yüzde 6,4, İzmir’de yüzde 8,2 ve Antalya’da yüzde 9,8 azaldı. Satışlardaki düşüş oranı Mersin ve Bursa’da yüzde 11, Gaziantep’te yüzde 4,2, Konya’da ise yüzde 6,2 olarak ölçüldü.

KOCAELİ VE TEKİRDAĞ POZİTİF AYRIŞTI

En çok satış yapılan 10 şehir arasında genel düşüş eğiliminin dışına çıkarak yükselişe geçen iki il Kocaeli ve Tekirdağ oldu. Kocaeli'de konut satışları yüzde 1 artış göstererek 30 bin 977'ye yükseldi. Tekirdağ'da ise konut satışları yüzde 0,2'lik sınırlı artışla 28 bin 615 seviyesinde gerçekleşti.