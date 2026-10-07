Pandemi döneminde yaşanan alım çılgınlığı, yerini sıkılaşan para politikaları ve tırmanan kredi faizlerine bıraktı. ABD’de 30 yıl vadeli sabit konut kredisi faizlerinin %7,5 sınırına dayanması, borçlanma maliyetlerini rekor seviyeye taşıdı.

Gayrimenkul veri platformu Redfin’in son analizine göre, aktif ilan sahiplerinin %21’inden fazlası evinin fiyatını düşürdü.

Satışta bekleyen evlerin piyasada kalma süresi uzadıkça, satıcılar gerçeklerle yüzleşerek pazarlık marjlarını genişletmek zorunda kalıyor.

TÜRKİYE GAYRİMENKUL PİYASASI İLE PARALELLİKLER

ABD’deki bu tablo, Türkiye’de uygulanan sıkı parasal duruş ve yüksek konut kredisi faizleriyle büyük benzerlik gösteriyor.

Türkiye’de de kredili satışların tarihi düşük seviyelerde seyretmesi ve yüksek mevduat getirileri, nakit gücü olan alıcıları piyasada öne çıkarıyor.

Türkiye’de de nominal fiyat artışlarının yavaşlaması ve reel bazda gerilemeler yaşanması, satıcıların pazarlıkta alıcılara daha fazla taviz vermesine yol açıyor. Küresel ölçekte beliren bu "alıcı piyasası" eğilimi, iç pazarda da fiyat beklentilerini aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

ABD'DE İNDİRİMLERİN EN ÇOK YAPILDIĞI 12 KENT

Piyasada stokların birikmesiyle birlikte satıcıların geri adım attığı ve fiyat indirimlerinin yoğunlaştığı 12 büyükşehir bölgesi şöyle sıralanıyor:

Tampa, FL: İlanların %30,9'unda fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 619.909 $)

Indianapolis, IN: İlanların %29,9'unda fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 259.828 $)

San Antonio, TX: İlanların %26,8'inde fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 264.825 $)

Dallas, TX: İlanların %26,1'inde fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 448.703 $)

Austin, TX: İlanların %26,0'sında fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 549.636 $)

Portland, OR: İlanların %25,9'unda fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 524.653 $)

Minneapolis, MN: İlanların %25,3'ünde fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 374.752 $)

Seattle, WA: İlanların %24,3'ünde fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 874.421 $)

Fort Worth, TX: İlanların %24,2'sinde fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 332.480 $)

Houston, TX: İlanların %23,9'unda fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 349.769 $)

Boston, MA: İlanların %23,8'inde fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 859.431 $)

Jacksonville, FL: İlanların %23,8'inde fiyat indirildi (Ortalama fiyat: 308.890 $)

Finansman koşulları ve faiz oranları bu seviyelerde kaldığı sürece, hem dünyada hem de Türkiye’de gayrimenkul piyasasında ibrenin bir süre daha alıcılardan yana kalması bekleniyor.