Sistemde planlanan yeni adımlarla birlikte, mülk sahibi ile emlakçı arasında imzalanan yetkilendirme sözleşmesi e-Devlet sistemine yüklenecek.

İlan yayınlama izniyle eş zamanlı olarak sisteme aktarılacak olan bu sözleşmenin iptal edilmesi durumunda, taşınmaza ait ilan da otomatik olarak yayından kaldırılacak.

SATIŞ SÜRECİNİ YALNIZCA TEK EMLAKÇI YÜRÜTECEK

Mevcut uygulamada mülk sahipleri birden fazla emlak işletmesine yetki verebilirken, yeni düzenleme ile bu imkan ortadan kaldırılacak. Taşınmazın pazarlama ve satış işlemlerinde sadece yetkilendirilen tek bir emlak danışmanı yetkili kılınacak.

EİDS SÜRECİ VE İLAN ONAY MEKANİZMASI

EİDS kapsamında kiralık taşınmazlar için 1 Ocak 2025’te başlatılan doğrulama zorunluluğu, 15 Şubat 2026 itibarıyla satılık taşınmazları da kapsayacak şekilde ülke genelinde devreye alınmıştı. Sistem şu adımlarla işletiliyor:

e-Devlet Girişi: Taşınmaz sahibi, e-Devlet üzerindeki "EİDS Yetki İşlemleri" ekranından kendisine ait mülkü seçiyor.

Yetki Numarası ve Süre: Emlak işletmesinin yetki belgesi numarası sisteme girilerek en fazla 3 ay süreyle yetkilendirme yapılıyor.

İlan Yayınlama: Sistem tarafından üretilen "Taşınmaz Kimlik Numarası" emlak danışmanına iletiliyor ve ilan portallarında bu numarayla satışa sunuluyor.

Bireysel İlanlar: Emlakçı kullanmadan ilan vermek isteyen vatandaşların mülkiyet durumu veya 1. derece yakınlık bağı sistem üzerinden doğrulanıyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNDE TARİH DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

Taşınmaz satışlarında para transferinin güvenliğini sağlamak amacıyla 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi planlanan Güvenli Ödeme Sistemi’nin uygulama tarihinde ise erteleme bekleniyor.

Sektör temsilcileri, altyapı ve entegrasyon süreçleri nedeniyle başlama tarihinin ileri bir zamana çekilebileceğini belirtiyor.