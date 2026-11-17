Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye genelindeki konut ve kira piyasasının seyrini ortaya koyan 2026 yılı ekim ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) ile Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) istatistiklerini yayımladı. Açıklanan rakamlar, her iki endekste de enflasyondan arındırılmış (reel) bazdaki gerilemenin ekim ayında da sürdüğünü gösterdi.

KONUT FİYATLARINDA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0,7 OLDU

Kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen Konut Fiyat Endeksi, ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 oranında yükselerek 240,9 değerine ulaştı. Yıllık bazda bakıldığında ise endeks nominal olarak yüzde 21,1 artış kaydetti. Ancak fiyat artışları enflasyonun altında kalınca konut fiyatlarında yıllık reel değişim yüzde 6,6 azalış yönünde gerçekleşti.

ÜÇ BÜYÜK İL VE BÖLGELERDE KONUT PİYASASI

Ekim ayında üç büyük ildeki aylık fiyat hareketleri farklılık gösterdi. Bir önceki aya göre konut fiyatları Ankara'da yüzde 1,6, İstanbul'da yüzde 1,1 oranında arttı; İzmir'de ise yüzde 0,6'lık düşüş yaşandı.

Yıllık nominal fiyat artış oranları ise şu şekilde sıralandı:

İstanbul: Yüzde 24,8

Ankara: Yüzde 22,7

İzmir: Yüzde 17,9

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması verilerine göre, yıllık bazda konut fiyatlarının en fazla yükseldiği bölge yüzde 24,8 ile İstanbul oldu. En düşük yıllık artış ise yüzde 13 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde ölçüldü.

YENİ KİRACI KİRALARINDA YILLIK REEL DÜŞÜŞ YÜZDE 4,1

Kira piyasasındaki güncel eğilimleri yansıtan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 gibi sınırlı bir artış gösterdi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla nominal olarak yüzde 24,5 yükselirken reel bazda yüzde 4,1 oranında geriledi.

KİRADA EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ İSTANBUL'DA KAYDEDİLDİ

Büyükşehirlerdeki yeni kiracı kira endeksi ekim ayında aylık bazda İstanbul'da yüzde 0,5, İzmir'de yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Ankara'da ise aylık yüzde 1,3 artış kaydedildi.

Yıllık bazdaki nominal kira artışlarında İstanbul yüzde 31 ile ilk sırada yer alırken, Ankara'da yüzde 26,6 ve İzmir'de yüzde 20 oranında artış görüldü. Bölgesel dağılımda en yüksek yıllık artışa sahne olan İstanbul'u, en düşük artış oranıyla yüzde 16,2'nin kaydedildiği Adana ve Mersin bölgesi izledİ.