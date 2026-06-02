Yatırımcıların yakın markajında olan Türkiye konut piyasasında, mayıs ayına ilişkin ilk somut veriler gün yüzüne çıktı. Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın paylaştığı son rakamlara göre, nisan ayında 38 bin 754 TL seviyesinde olan ülke geneli ortalama konut metrekare birim fiyatı, mayıs ayında küçük bir ivmeyle 39 bin 81 TL'ye ulaştı. Bu artışla birlikte, 120 metrekarelik standart bir dairenin ortalama piyasa değeri 4 milyon 670 bin TL olarak kayıtlara geçti.

ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA KONUT FİYATLARI NE DURUMDA?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, açıklanan güncel rakamlar, vatandaşı yakından ilgilendiren alım gücü endeksinde dikkat çekici bir değişimi ortaya koydu. Bugün ortalama bir konut satın alabilmek için 167 aylık asgari ücret gerekiyor.

Geçen yılın aynı ayında (Mayıs 2025) ortalama metrekare fiyatı 31 bin 285 TL, konut değeri ise 3 milyon 754 bin TL seviyesindeydi ve bir ev alabilmek için 170 aylık asgari ücrete ihtiyaç duyuluyordu. Bu durum, konut fiyatlarının asgari ücret bazında son bir yılda 3 maaş tutarında ucuzladığını gösteriyor.

REEL KAYIP DEVAM EDİYOR

Öne çıkan en çarpıcı unsurlardan biri ise konutun enflasyon karşısında erimesi oldu. Mayıs ayı itibarıyla konut fiyatlarında yaşanan yıllık nominal artış oranı %25'te kaldı. Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %32 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında, gayrimenkul fiyatlarının enflasyonun gerisinde kaldığı ve yatırımcısına son 12 ayda reel bir kayıp yaşattığı netleşti.

Buna karşı, Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan mayıs ayı hanehalkı anket sonuçları, önümüzdeki 12 aylık süreçte konut fiyatlarında %33,95 oranında bir artış beklendiğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'NİN EN PAHALI VE EN UCUZ ŞEHİRLERİ

Mayıs 2026 verilerine göre, Türkiye'de konut metrekare fiyatlarının en yüksek ve en düşük olduğu şehirler şu şekilde listelendi:

Muğla ve İstanbul, lüks konut ve yüksek talep nedeniyle liderliğini koruyor.

Muğla: 67.529 TL/m²

İstanbul: 62.140 TL/m²

Antalya: 53.426 TL/m²

Çanakkale: 49.982 TL/m²

İzmir: 48.498 TL/m²

Anadolu'nun çeşitli kentleri, konut ediniminde hala en erişilebilir seçenekleri sunuyor.

Kilis: 16.265 TL/m²

Ağrı: 19.732 TL/m²

Osmaniye: 20.634 TL/m²

Malatya: 21.100 TL/m²

Kayseri: 21.937 TL/m²