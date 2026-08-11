Konut fiyatlarında reelde düşüş sürerken, kiraların artması amortisman sürelerini geriliyor. Ülke genelinde son 5 yılda ortalama süre 13 yıl olurken, en çok konut satılan 30 ilin 25'inde süre alıcı lehine döndü.

15 YILDA 12 YILA DÜŞTÜ

İstanbul'da iki yıl önce yatırımın geri dönüşü 15 yıldı, bu yıl 12 yıla geriledi. Konut fiyatları reelde gerilerken kiralarda artışın sürmesi amortisman süresini cazip hale getiriyor.

Yapılan araştırmaya göre, ülke genelinde son 5 yıldır süre 13 yıl olarak hesaplanıyor. Satılık konutta ortalama metrekare fiyatı 40 bin 944 TL, ortalama fiyat 5 milyon 118 bin TL olurken, metrekare kira bedeli 268.26 TL, ortalama kira ise 26 bin 826 TL olarak açıklanıyor. 30 il içinde 5 yıllık değişime bakıldığında sadece 5 ilde süre uzarken, 25'inde yatırımın daha avantajlı hale geldiği görülüyor. İstanbul'da iki yıl önce 15 yıl olan süre, bu yıl 12 yıla gerilemiş durumda. Bu durumda kiralardaki hızlı artış etkili oldu.

AMORTİSMAN SÜRESİ DÜŞEN İLLER

Amortisman süresinin en düşük olduğu iller 11 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa, en uzun olduğu iller ise 18 yıl ile Muğla ve 17 yıl ile Balıkesir, Elazığ ve Aydın'da olarak karşımıza çıkıyor. Yıllar içinde yaşanan değişime bakıldığında da, son 5 yılda yatırımın geri dönüş süresinin en çok kısaldığı iller Manisa, Eskişehir, Şanlıurfa, Afyonkarahisar ve Çanakkale olarak açıklanıyor. Sürenin uzadığı iller ise Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Konya.

Endeksa CEO'su Görkem Öğüt, amortisman sürelerindeki değişimin yatırımcıların yalnızca satış fiyatlarına değil, kira getirilerine de odaklanması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

"Haziran 2026 verileri, Türkiye genelinde konut yatırımının geri dönüş süresinin son 5 yıldır 13 yıl seviyesinde istikrarını koruduğunu gösteriyor. Ancak il bazındaki farklılaşmalar, yatırım kararlarında bölgesel dinamiklerin her zamankinden daha belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor" diyen Öğüt şunları söyledi:

"Özellikle Muğla ve Antalya gibi turizm ve ikinci konut talebinin yüksek olduğu bölgelerde son 5 yılda satış fiyatı artışının kira artışının önüne geçmesi amortisman süresinin uzamasına neden oldu. Şanlıurfa ve Eskişehir gibi şehirlerde kira artışının satış fiyatı artışından daha yüksek olması, geri dönüş sürelerinin belirgin biçimde kısalmasını sağladı.

Örneğin, ortalama konut fiyatının 11 milyon TL'yi aştığı Muğla'da amortisman süresi 18 yıl ile Türkiye'nin en yüksek seviyesinde yer alırken, 6 milyon TL'yi aşan ortalama konut fiyatına sahip Antalya'da bu süre 16 yıl olarak hesaplanıyor. Yatırımcıların yalnızca konutun bugünkü fiyatına değil, kira potansiyeline, bölgenin demografik yapısına ve uzun vadeli talep dinamiklerine bakması gerekiyor."