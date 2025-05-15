Altın fiyatlarında son bir buçuk yılda yaşanan rekor artış, Türkiye’de konut ve otomobil piyasasına zam olarak yansıdı. Altındaki değer artışının servet etkisine yönelik teknik bir çalışma yapan Merkez Bankası, altın sayesinde serveti artan kesimlerin konut ve otomobile yöneldiğini belirledi.

YÜZDE 77 YÜKSELDİ

Merkez Bankası özellikle altın birikimi yükselen illerde konut fiyatlarının ortalama yüzde 11 oranında arttığını tespit etti. Araştırma, benzer talebin otomobilde de yaşandığını ancak altın kaynaklı fiyat artışının üretim artışı sayesinde otomobilde sınırlı kaldığını ortaya koydu.Merkez’in Güncesi isimli blogda yayımlanan Altın Fiyatı Kaynaklı Servet Artışının Konut ve Otomobil Piyasalarına Etkisi isimli araştırmada altın fiyatlarının Eylül 2023-Nisan 2025 döneminde uluslararası piyasada dolar bazında yüzde 77 yükseldiği, bu durumun Türkiye’de altın mevduatlarında artışa yol açtığı belirtildi. Altındaki yükselişle tasarrufunu altında değerlendiren kesimlerin servetinde ciddi artışlar olduğuna işaret edilen araştırmada, “Mevduattaki altın payının yüksek olduğu illerdeki konut birim fiyatları 2023 yılı son çeyreğinden itibaren diğer illerden belirgin ölçüde ayrışıyor” denildi.

Konut artmayınca fiyat arttı

Teknik analizde altın sayesinde servetleri büyüyen kesimlerin konut ve otomobile yönelerek burada ciddi bir talep artışına neden oldukları anlatılırken, konut arzı bir anda arttırılamadığı için talebin konutta zamma yol açtığı, otomobilde ise üretim artışı sayesinde zammın konut kadar belirgin olmadığı ifade edildi.