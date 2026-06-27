KONYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

KONYA 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2025/574 ESAS

Dahili Davalı: Gabriel ONAK - 49*******88

Davacı Isabel ANAK tarafından 24.12.2024 tarihinde "Muris Diruhi Onak ve Migırdiç Karabet Onak'ın ölümlerinin tespiti ile soyisimlerinin ANAK olarak düzeltilmesine ..." yönelik açılan davada yapılan yargılama sonunda verilen karara ilişkin gerekçeli karar evrağının ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,

Bu nedenle; "...Davanın kabulü ile;1-Konya ili, Meram ilçesi, Sahibata Mah./Köy, Cilt No: 75, Hane No: 414, Bsn: 9 sırasında nüfusa kayıtlı bulunan Agop ve Diruhi kızı, 49***52 T.C. kimlik nolu, 16.12.1951 doğumlu İzabel Onak'ın nüfus kaydında "İzabel" olan isminin "İsabel", soyisminin ise "Anak" olarak Tashihine, 2-Konya ili, Meram ilçesi, Sahibata Mah./Köy, Cilt No: 75, Hane No: 414, Bsn: 5 sırasında nüfusa kayıtlı bulunan Kirkor ve Hayguhi kızı, 49***64 T.C. kimlik nolu, 22.03.1915 doğumlu Diruhi Onak'ın 09.04.2006 tarihinde Arjantin Cumhuriyeti'nde öldüğünün tespitine, 3-Konya ili, Meram ilçesi, Sahibata Mah./Köy, Cilt No: 75, Hane No: 414, Bsn: 6 sırasında nüfusa kayıtlı bulunan Agop ve Diruhi oğlu, 49***60 T.C. kimlik nolu, 11.12.1947 doğumlu Mığırdıç Karabet Onak'ın 18.06.2022 tarihinde Arjantin Cumhuriyeti'nde öldüğünün tespitine, 4-Konya ili, Meram ilçesi, Sahibata Mah./Köy, Cilt No: 75, Hane No: 414, Bsn: 5 sırasında nüfusa kayıtlı bulunan Kirkor ve Hayguhi kızı, 49***64 T.C. kimlik nolu, 22.03.1915 doğumlu Diruhi Onak'ın nüfus kaydında "Onak" olan soyisminin "Anak" olarak Tashihine, 5-Konya ili, Meram ilçesi, Sahibata Mah./Köy, Cilt No: 75, Hane No: 414, Bsn: 6 sırasında nüfusa kayıtlı bulunan Agop ve Diruhi oğlu, 49***60 T.C. kimlik nolu, 11.12.1947 doğumlu Mığırdıç Karabet Onak'ın nüfus kaydında "Onak" olan soyisminin "Anak" olarak Tashihine..." şeklinde verilen hükmün iş bu metnin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

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