KONYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C

KONYA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas: 2025/18 Esas

İ L A N

Davacı vekilleri Av. Mehmet ÖZTÜRK ve Av. Emin Levent YAVUZER tarafından davalılardan Şemsi ÇELİK adına dava konusu Konya ili Karatay ilçesi Akabe Mahallesi 32491 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın tapu iptalinin ve davacı Emine ÖZKETEN adına tesciline karar verilmesi talepli tarafınıza dava açılmıştır. Açılan işbu davada davaya ilişkin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nın 129. maddesi uyarınca cevap vermeniz ve delilleri sunmanız ihtar olunarak, davanın duruşmasının 10/06/2026 günü saat 13:35'e bırakıldığı hususu davalı ŞEMSİ ÇELİK'e ilanen tebliğ olunur.

