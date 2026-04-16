KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1595 Esas

İLAN METNİ

DAVALI : SIDIKA NURETTİN HURŞİT - 50239408696 DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 01/07/2026 -05:55Mahkememize görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davaya konu edilen Konya İli Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahallesi 7635 Parsel 11 Pafta DaCblok 8 Nolu Bağımsız Bölüm, Konya İli Meram İlçesi Kozağaç Köyü 27737 Ada 16 Parsel'de Kayıtlı Tarla, Konya İli Meram İlçesi Kozağaç Köyü 27831 Ada 1 Parsel'de Kayıtlı Bahçe, Konya İli Meram İlçesi Kozağaç Köyü 27731 Ada 1 Parsel'de Kayıtlı Bağda kayıtlı taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği davalının adresine çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde HMK 317 ve 318 maddeleri gereği tüm delillerinizi sunmanız, aksi halde delil bildirmekten, belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02448576