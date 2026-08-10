Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda gece saatlerinde ayaklanma yaşandığı yönündeki söylentiler üzerine mahkum aileleri cezaevi binası önünde bir araya geldi. Kısa sürede büyüyen kalabalık nedeniyle adrese çok sayıda polis birimi yönlendirildi. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, elindeki megafonla kalabalığa seslenerek kurumda gerekli incelemeleri yaptığını, içeride herhangi bir huzursuzluk veya isyan girişiminin bulunmadığını ifade etti. Buna rağmen ailelerin tesis önündeki tedirgin bekleyişi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

'HABERLER ASILSIZDIR'

Emniyet yetkilileri, sosyal medyada ve yayın organlarında hızla yayılan asılsız iddiaların ardından yazılı bir duyuru paylaştı. Yapılan resmi bilgilendirmede, "10.08.2026 tarihli bazı basın yayın kuruluşu ve sitelerde, ‘Konya Cezaevinde İsyan Çıktı' şeklinde haber yapıldığı görülmüştür. Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, Konya Cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunu yanıltan ve panik yaratan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.