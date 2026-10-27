Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir kişiden 1 kilo 200 gram altın alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık çetesinde mağdurla buluşup altınları alan ve “eldenci” olarak tabir edilen şüphelinin gittiği kuyumcuyu tespit etti. Kuyumcuya düzenlenen operasyonda şüpheli, altınları bozdurmak istediği sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen altınlar ise sahibine geri verildi.

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