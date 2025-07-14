Konya'nın Karapınar İlçesine bağlı Akören Mahallesi'nden Ereğli'nin Hortu Mahallesi'nde kadar yüzey yarıklar resmen sınır oluşturdu. Dev yarıklar mahalleliyi de tedirgin etmeye başladı. Akören Mahallesi Muhtarı Yusuf İlaslan, can ve mal güvenliğinin tehdit altında olduğunu söyleyerek, "Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor" dedi.

GÖLETLER KURUYUNCA MEYDANA GELDİ

Konya Ovası'nda meydana gelen yarıklar son yıllarda artmaya başladı. Havzada bulunan gölet ve sulak alanla kuruyarak yok oldu. Kuraklıkla beraber kent merkezinde 15 ila 20 metre uzunluğunda derinliği 4-5 metreye ulaşan yüzeysel yarıklar oluştu. Bu yarıklardan biri ise Akören Mahallesi'nde meydana geldi.

MAHALLELİ TEDİRGİN

Yarıkların her geçen gün ilerlediğini ifade eden İlaslan, "Bu yüzey yarıkları artık Ereğli sınırına kadar dayandı. Yüzey yarıklarının bulunduğu yerden de bölgedeki mahalleri, kara yoluna bağlayan bir yol geçiyor" diye konuştu.

"YOL ÇÖKERSE GERİ DÖNÜŞÜ YOK"

Toprağın yarılıp yolun çökmesi durumunda geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağını ifade eden mahalle muhtarı, "Bu bölge siyah havuç ve domatesiyle adını duyuran ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir yer" dedi.