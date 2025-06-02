Konya’nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde bulunan Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda 28 Mayıs günü yaşanan şiddet iddiası Türkiye’de gündem oldu. Aynı sınıfta eğitim gören Yusuf Taşkın (10) ile İ.Ç. (10) arasında çıkan tartışma, ağır sonuçlar doğurdu. İddiaya göre İ.Ç., sınıf ortamında Yusuf’un boğazını sıktı. Nefessiz kalan Yusuf, kısa sürede fenalaşarak yere yığıldı.

Öğretmenlerin müdahalesi sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Yusuf’u Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen küçük çocuk, solunum cihazına bağlandı. Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

“YUSUF’UMUZ GERİ DÖNMEK İSTİYOR, BİZ BEKLİYORUZ”

Olayın üzerinden günler geçerken Yusuf’un babası Ramazan Taşkın, yakınlarıyla birlikte okul önünde basın açıklaması yaptı. Yusuf’un hayati tehlikesinin sürdüğünü söyleyen acılı baba, gözyaşları içinde şu ifadeleri kullandı:

“Oğlumun kan değerleri çok yüksek. Böbrek ve organlarının kötüye gittiğini söylediler. Ben de baba olarak Allah’a dua ediyorum. Yusuf’um direniyor, yaşamak istiyor. Ama altıncı gün olmasına rağmen devlet yetkililerinden kimse bizimle ilgilenmedi. Kimse yanımızda değil. Olay çarpıtılıyor. Biz, başka çocuklar da zarar görmesin diye bu durumu kamuoyuna taşıyoruz.”

“20 DAKİKA ÖĞRETMEN YOKTU, 20 DAKİKA AMBULANS BEKLENDİ”

Aile adına konuşan Yusuf’un eniştesi Yakup Öztaş da olayla ilgili ihmallere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sınıf öğretmeni 20 dakika boyunca kızına pasta almaya gitmiş. Ambulans ise 20 dakikada geldi. Çocuğumuz ölümle pençeleşiyor, ama kimse sorumluluğu kabul etmiyor. İllaki bir çocuğun ölmesi mi gerekiyor?”

“AYNI ÇOCUK BENİM OĞLUMUN DA BOĞAZINI SIKMIŞTI”

Olayın başka çocuklar açısından da benzer şekilde yaşandığını söyleyen Ayşegül Battır ise oğlunun da daha önce aynı öğrenci tarafından şiddete maruz kaldığını belirtti. Battır, “Benim oğlumun da boğazı sıkıldı, ama kalabalık arasında kurtuldu. Aynı çocuk yaptı. Okul yönetimi 'çocuktur olur' diyerek geçiştirdi. Ailesi de kabullenmedi. Bu durum ciddiyetle ele alınmalıydı.”

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından şüpheli İ.Ç.'nin Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alındı ve ailesine teslim edildi. Olayla ilgili idari ve adli soruşturma süreci başlatıldı.