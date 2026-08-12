Konya'nın Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında kanlı bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emin B. (36), aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Tugay Sarı (33) ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YARALAYIP OTOMOBİLLE KAÇTI

Çıkan arbede sırasında Emin B., yanında bulundurduğu bıçakla Tugay Sarı'yı yaraladı. Kanlar içinde kalan Sarı yere yığılırken, şüpheli Emin B. otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Dehşet anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tugay Sarı, ambulansla kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Emin B., Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Kavgada kendisinin de yaralandığı anlaşılan şüpheli, polis nezaretinde Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Emin B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.