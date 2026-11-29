Olay, saat 19.30 sıralarında Hacıseyitali Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ali S. ile Abdullah Kara arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Ali S., Kara’yı bıçakla yaraladı.

Vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı darbelerle kanlar içinde kalan 23 yaşındaki genç, çevredeki bir iş yerine sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdullah Kara, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Ali S. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.